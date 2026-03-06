Paloma Lago ya es abuela: Javier García-Obregón y Eugenia Gil dan la bienvenida a su primer hijo

A sus 58 años, Paloma Lago acaba de convertirse en abuela por primera vez. Su único hijo, Javier García-Obregón y su esposa, Eugenia Gil Muñoz —que anunciaron la noticia del embarazo a finales de 2024 tras casarse en mayo de ese mismo año en la madrileña iglesia de San Fermín de los Navarros—, se han convertido en padres después de un parto que ha sido largo y tedioso, de un niño que se llamará Javier, como su padre y su abuelo, y que ha pesado 4.100 kilos.

El hijo de Paloma Lago comentaba a la revista ¡Hola! hace unos meses que el recién nacido llevaría un nombre con mucho significado: "Mi padre está muy ilusionado, se emocionó mucho cuando le dijimos que se iba a llamar Javier como él. Su primer nieto. Es primer nieto para los dos, para mi padre y para mi madre, Paloma Lago, están los dos en una nube. Creo que es una norma no escrita que mi hijo se iba a llamar Javier".

Para Paloma Lago la llegada de su primer nieto supone un verdadero bálsamo emocional tras su 'peor año', marcado no solo por el fallecimiento de su padre, sino también porque el Juzgado de Ferrol archivó la denuncia de agresión sexual de Paloma Lago contra el exconselleiro Alfonso Villares, que ocurrió, presuntamente, cuando ambos eran pareja.