El inesperado gesto de Jessica Bueno con Irene Rosales tras revelar sus traumas con Kiko Rivera

Jessica Bueno ha roto su silencio para pronunciarse sobre las explosivas declaraciones que Irene Rosales ofreció recientemente en el programa de Telecinco, ¡De Viernes!. En un evento celebrado en Madrid este jueves, la sevillana se ha mostrado firme pero conciliadora ante el testimonio de la que fuera esposa de Kiko Rivera, quien admitió públicamente haber vivido un matrimonio marcado por las infidelidades y un concepto "equivocado" de la relación.

La reaparición de Jessica Bueno se produce en un contexto de máxima tensión para el clan Pantoja, tras la ruptura definitiva entre Kiko e Irene anunciada en agosto de 2024. Durante su intervención en el espacio de Santi Acosta y Beatriz Archidona, Rosales confesó haber perdonado múltiples deslealtades del DJ para intentar salvar una unión que, según sus propias palabras, la acabó "apagando". Ante este relato, Jessica Bueno ha querido marcar distancias, aunque reconociendo los puntos en común de ambas vivencias.

"Muchas veces prevalece el hecho de tener paz que razón, y en mi caso eso siempre ha sido así", ha declarado la modelo ante los micrófonos de los medios presentes. Con estas palabras, Jessica deja entrever que su silencio durante años sobre los motivos de su propia ruptura con el hijo de Isabel Pantoja no se debió a una falta de argumentos, sino a una decisión consciente de priorizar la estabilidad familiar y el bienestar del hijo que tienen en común.

La modelo, que actualmente atraviesa una etapa de felicidad personal junto al empresario Roberto Mendoza, ha evitado profundizar en los detalles escabrosos revelados por Irene, pero ha empatizado con el momento que esta atraviesa. "Ella lo vivió de una forma, yo de otra. No voy a entrar en cómo cada uno lo vive", ha señalado, subrayando que su prioridad siempre ha sido mantener una relación cordial con el padre de su hijo mayor. Según recoge la revista Lecturas, Jessica ha recordó que Irene entró en la vida de Kiko en un momento especialmente difícil, cuando ella y el DJ mantenían una dura batalla judicial por la custodia de su hijo: "Para ella tuvo que ser un momento complicado porque ella entró en la vida de Kiko en un momento cuando se acababa de separar y estaba luchando también por la custodia de nuestro hijo".

A pesar de las similitudes en los patrones de conducta descritos por ambas mujeres, Jessica ha reiterado su agradecimiento hacia Rosales por el papel que ha desempeñado en la vida de su hijo Francisco. "Siempre se ha preocupado por mi hijo, por eso siempre le voy a estar muy agradecida", ha confesado, distanciándose de cualquier posible conflicto directo con la sevillana.

Mientras tanto, Kiko Rivera ha intentado restarle importancia a la entrevista de su exmujer, centrando su discurso en su nueva relación con la bailarina Lola García. No obstante, las palabras de Jessica Bueno añaden una nueva capa de profundidad al relato de las mujeres que han pasado por la vida del artista, confirmando que, tras años de hermetismo, la búsqueda de la paz mental ha sido el motor compartido para cerrar sus respectivos capítulos con el DJ.