Federico sentencia a Kiko Rivera: "¿Acaso Kiko es un hombre de palabra?"

Después de hacerse pública la reconciliación entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera, y de que este haya hablado por teléfono tanto con su madre como con su tío, Agustín Pantoja, también habría que incluir en esta lista a los tres nietos de la artista, una información que han confirmado tanto Jessica Bueno como Irene Rosales. ¿Le habrá gustado a Isabel que Irene confesase en televisión que la tonadillera ha hablado con sus nietas?

Ahora todo indica que la tonadillera tendría una extensa lista de personas con las que desea limar asperezas y hacer las paces, tal y como informó el periodista Pepe del Real. Entre estos habría una persona que la ayudó en su momento y antiguos trabajadores que han pertenecido al equipo artístico y que la acompañaron en giras anteriores, y con quienes se ha vuelto a poner en contacto. Por lo visto les ha hecho una oferta para que, a última hora, se incorporen a esta gira. Tiene espectáculos previstos en la República Dominicana, Chile o Sevilla.

¿Habrá reencuentro con todas las personas de su pasado con las que no tiene relación como Miguel Poveda, Luis Rollán, las Mellis o María del Monte?

Mientras, Kiko Rivera desfila en la alfombra roja del estreno de Torrente presidente —película en la que ha participado— acompañado de su nueva pareja, Lola García, después de hacer varios comunicados en Instagram negando que volvería a los medios. Nuestros colaboradores no se creen ni a Kiko ni a Irene, ya que ambos han acudido al mismo programa de televisión para hacer declaraciones. Tal y como ha comentado el director de Es la Mañana de Federico, "¿Acaso Kiko es un hombre de palabra?".

De momento la relación entre Kiko y Lola va viento en popa y, en reacción a las declaraciones de Irene, se come a Lola a besos.

Sale a la luz la identidad del hijo secreto y único heredero que Raffaella Carrà ocultó en vida. La noticia, adelantada por el diario italiano Corriere della Sera, identifica a este heredero como Gian Luca Pelloni Bulzoni, nacido en Ferrara en 1964, y que ha sido señalado por la justicia italiana no solo como el gestor de su patrimonio, sino como su hijo legítimo por vía de adopción.

Siempre se creyó que sus sobrinos, Matteo y Federica Pelloni —hijos de su hermano fallecido—, eran los únicos herederos de su inmensa fortuna y sus derechos de autor. Todo parece indicar que la Carrà decidió adoptarlo antes de morir. Se trata de quien fuera su secretario personal, representante y hombre de máxima confianza durante gran parte de su carrera. La existencia de un hijo adoptivo secreto que es, a efectos legales, su único heredero universal. Fuentes cercanas al entorno de la artista aseguran que este movimiento fue una decisión meditada por la Carrà para proteger su vasta obra y sus proyectos benéficos.