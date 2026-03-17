Kiko Rivera reaparece muy acaramelado con Lola García en el estreno de 'Torrente Presidente'

Solo unas horas después de la entrevista más sincera de Irene Rosales en el programa De Viernes, Kiko Rivera ha vuelto a dejarse ver ante las cámaras, muy bien acompañado por su pareja, Lola García, con quien ha demostrado una gran complicidad. En esta ocasión, el DJ y su chica asistieron al esperado estreno de Torrente Presidente, tras el éxito que está cosechando esta nueva entrega en los cines.

Presumiendo de la excelente relación que mantiene con Santiago Segura y recordando el icónico cameo que hizo en la cuarta película de la saga, Kiko evitó desvelar detalles sobre su participación en esta ocasión: "Id a verlo, id a verlo". Como era de esperar, el hijo de Isabel Pantoja animó al público a disfrutar de la película en las salas, tal y como ya han hecho miles de espectadores: "Se lo van a pasar muy bien. Santiago Segura en Torrente siempre garantiza risas".

Después de protagonizar un tierno y romántico beso en el photocall, Lola optó por mantenerse en un discreto segundo plano, cediendo todo el protagonismo a su pareja. "Muy bien, muy bien", aseguró la joven al ser preguntada por su momento actual, ahora que su relación vuelve a estar en el foco mediático. "Con muchas ganas, sí. Todo fenomenal", añadió justo antes de entrar en la sala para ver a su chico en la gran pantalla.

Lola García, cuyo nombre real es Mayte Villarreal, tiene 38 años, es toledana de nacimiento y ha logrado cautivar al hijo de Isabel Pantoja con algo más que su físico. Tras conocerse su relación, Kiko, visiblemente emocionado, compartió con sus seguidores una romántica imagen acompañada de una declaración de intenciones en toda regla, asegurando que el destino le ha sorprendido con la "mejor persona del mundo". Según sus propias palabras, camina ahora con "el corazón en paz" al lado de una mujer que posee un "alma increíble" y que hace que su día a día sea más fácil y auténtico.

"No hay mejor forma de terminar el año y empezar uno nuevo que haber crecido de verdad. Haber aprendido de lo vivido, saber lo que no quiero en mi vida y no volver a tropezar con los mismos errores del pasado", escribió Kiko el pasado mes de diciembre en sus redes sociales. "Hoy camino con el corazón en paz y con la mirada llena de ilusión. Estoy enamorado de una mujer que no solo tiene la cara más bonita del mundo, sino también un alma increíble, un corazón enorme y una forma de hacer que todo sea más fácil, más bonito y más auténtico".