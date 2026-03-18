Condenan a 'Sálvame' y Matamoros a indemnizar al hijo de 'Mari Carmen y sus muñecos' por las burlas tras su muerte

Kiko Matamoros y Mediaset han sido condenados a indemnizar al hijo de la ventrílocua Mari Carmen y sus muñecos, Miguel Almanzor, por vulnerar el derecho al honor de la artista tras su fallecimiento en junio de 2023. Según la sentencia de un juzgado de Pozuelo de Alarcón, el programa Sálvame sobrepasó los límites de la libertad de expresión al ofrecer un tratamiento ofensivo, innecesario y vejatorio sobre su muerte.

La justicia ha impuesto una indemnización de 20.000 euros a Mediaset y de 5.000 euros a Kiko Matamoros por daños morales. El magistrado critica duramente que el programa utilizara recursos propios de crónicas policiales, como efectos de sirenas y croquis de homicidios, para informar sobre un fallecimiento que se debió a causas naturales. Asimismo, la resolución señala como insultantes y de dudoso gusto expresiones utilizadas por los colaboradores, específicamente la frase de Matamoros "me la hubiera llevado por delante" y el uso burlesco de la muletilla "¡hasta luego, Mari Carmen!" en un contexto de duelo.

La demanda original solicitaba una cuantía mayor y afectaba a más colaboradores, pero finalmente el juez ha reducido la sanción económica y ha centrado la responsabilidad personal en Matamoros. Además de las multas, la cadena de televisión queda obligada a dar lectura pública a la sentencia. Este fallo coincide con otros problemas judiciales para el colaborador, quien también afronta procesos relacionados con su patrimonio ante Hacienda.

Mari Carmen Martínez-Villaseñor falleció el 15 de junio de 2023 en Puerto de la Cruz (Tenerife) a los 80 años de edad, tras sufrir un infarto que le provocó una caída. Su muerte ocurrió apenas 24 horas antes de que el programa Sálvame echara el cierre definitivo tras 14 años de emisión. En ese ambiente de despedida y búsqueda de impacto, el programa dedicó un bloque a la ventrílocua que, según el magistrado, utilizó una "narrativa criminal" totalmente injustificada para una muerte natural. La sentencia detalla cómo el programa empleó recursos técnicos propios de investigaciones de homicidios: efectos sonoros de sirenas, recreaciones visuales de la escena y un dibujo similar a los croquis policiales. Estos elementos, sumados a las constantes insinuaciones sobre "circunstancias extrañas", construyeron un relato de sospecha que el hijo de la artista, Miguel Almanzor, denunció como una burla al dolor familiar. El juez ha calificado esta puesta en escena como "especialmente ofensiva" y "absolutamente innecesaria" para informar sobre el suceso.

La condena individual a Kiko Matamoros se fundamenta en sus intervenciones directas. El tribunal destaca frases como "Me la hubiera llevado por delante", calificándolas de insulto explícito hacia alguien que acababa de morir. Además, el uso de la muletilla popularizada por Belén Esteban, "¡hasta luego, Mari Carmen!", fue juzgado como una despedida despectiva y de dudoso gusto dada la solemnidad del momento. Aunque la demanda inicial de Almanzor pedía 40.000 euros y señalaba a más tertulianos, la justicia ha concentrado la responsabilidad en Matamoros por la gravedad de sus términos.

Esta resolución llega en un momento de especial vulnerabilidad para el colaborador. La noticia de la condena se hizo pública apenas horas antes de que Matamoros se sentase en el banquillo por un presunto delito de insolvencia punible, relacionado con la ocultación de patrimonio para evitar pagos a la Agencia Tributaria. La acumulación de reveses judiciales empaña la trayectoria del que fuera uno de los rostros más poderosos de la cadena, evidenciando el final de una era en la que la libertad de expresión en televisión parecía no tener límites legales claros.