Kiko Matamoros y Makoke se reencuentran en el banquillo: la Fiscalía pide cinco años de cárcel

Kiko Matamoros y su exmujer Makoke han comparecido este miércoles en la Audiencia Provincial de Madrid. Ambos se sientan en el banquillo de los acusados frente a la petición del Ministerio Público, que solicita cinco años de cárcel para el tertuliano y cuatro para ella. Se les acusa de haber tejido un entramado financiero entre los años 2009 y 2014 destinado a eludir una abultada deuda con el fisco español.

Según el escrito de acusación, Matamoros habría actuado como el cerebro de la operación, mientras que su expareja habría ejercido un papel de cooperadora necesaria. El presunto delito de alzamiento de bienes buscaba esconder sus ingresos reales para no hacer frente a un pasivo con Hacienda que supera ampliamente el millón de euros.

Las consecuencias penales van acompañadas de fuertes reclamaciones económicas. El Ministerio Fiscal exige a la expareja unas multas considerables que agravarían su situación financiera. En concreto, el colaborador se enfrenta a una sanción de 33.000 euros, a lo que se suma el pago de 636.697 euros en concepto de indemnización a la Agencia Tributaria. Por su parte, la modelo podría tener que abonar 30.750 euros, además de asumir una responsabilidad conjunta para liquidar otros 471.900 euros reclamados por la Administración.

A su llegada a las dependencias judiciales, los acusados mostraron actitudes contrastadas. La modelo apareció con semblante serio, ocultando sus ojos tras unas gafas de sol y arropada en todo momento por su prometido y por su hijo, Javier Tudela. En unas breves palabras a los medios presentes, aseguró sentirse "bien y tranquila" a pesar del complicado horizonte judicial que tiene por delante.

Por el contrario, el colaborador de televisión acudió en solitario y se mostró mucho más comunicativo ante la prensa. Fiel a su estilo irónico, no dudó en restar importancia a la posibilidad de ingresar en un centro penitenciario, llegando a bromear con los reporteros. "Estoy bien, tranquilo. Uno nunca tiene ganas de enfrentarse a estas cosas, no es agradable escuchar esas cosas, pero bueno, bien, tengo ganas de que se sepa la verdad", aseveró el tertuliano. En un tono retórico, comparó la verdad con el aceite, "que siempre queda por encima del agua".

Al ser cuestionado sobre si posee pruebas fehacientes para desmontar la tesis acusatoria, Matamoros optó por una postura evasiva, derivando la responsabilidad de la prueba a las instituciones del Estado. "Yo creo que los medios los tiene la Fiscalía y la Abogacía del Estado", insistió de forma tajante, evitando aclarar si realmente vació sus cuentas bancarias para eludir a la Justicia.

El desenlace de esta vista oral será determinante para el futuro de ambos. De confirmarse las penas solicitadas por las acusaciones públicas, el ingreso en prisión sería inminente para ambos, marcando un punto de inflexión en sus trayectorias públicas y obligándolos a saldar de manera definitiva sus cuentas con el erario público.