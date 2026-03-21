Marta Pombo confiesa sus planes si su hermana María se muda finalmente a Miami

En el a veces polémico universo de las influencers españolas, pocas figuras generan tanto interés como Marta Pombo. En su última aparición pública en el desfile de Pedro del Hierro, la creadora de contenido atendió a los micrófonos de Chic y confirmó lo que ya se intuía tras la última temporada de Las Pombo: su cercanía y naturalidad la han consolidado como una de las favoritas del público.

"Pues la verdad es que fenomenal" explicaba Marta sobre cómo se ha sentido tras la emisión, "me he visto muy en mi salsa, muy en mi ser, muy en mi momento vital y muy fiel a mí misma, como todos en realidad. Nos encontramos todos en nuestros distintos puntos vitales y así lo mostramos."

Si hay un tema que ha acaparado titulares, ese es el debut de Luis Zamalloa (su marido, más conocido en redes sociales como "Zama") como modelo para Pedro del Hierro. Lo que comenzó como una trayectoria discreta en el ámbito sanitario ha dado un giro inesperado hacia las pasarelas, y Marta no oculta su entusiasmo ante este nuevo capítulo. Antes del desfile nos contaba que "La verdad es que me apetece muchísimo, sé que lo va a hacer fenomenal, que tiene todo el porte y además es guapísimo y seguro de sí mismo, así que lo va a hacer fenomenal, me apetece mogollón verle", contaba ilusionada. Sobre la posibilidad de que Zama haya encontrado en el modelaje su nueva profesión Marta se mostraba rotunda, "bueno, a mí me encantaría, es que sé que tiene el porte, es guapísimo", por lo que "le apoyaría siempre".

La irrupción de Zama en la moda no solo confirma su creciente visibilidad, sino que consolida la evolución del entorno Pombo hacia un terreno cada vez más ligado al lifestyle y la imagen. En paralelo, la propia Marta reflexiona sobre la exposición de su vida personal, momentos de su vida que han sido documentados casi en su totalidad en el documental, por lo que sus seguidores han visto crecer a la influencer en todos los ámbitos, tanto profesional como personal: "Es que en realidad lo tengo todo, grabé mi boda, el bautizo de Matilda, bueno, el bautizo, ah sí, también todo, la pedida, el nacimiento de las niñas, es que todo está grabado, son unos recuerdos preciosos".

¿Miami, el destino de las Pombo?

Después de que gran parte del documental de Las Pombo se centrara en la posible mudanza de su hermana María a Miami, el futuro de Marta también podría asomar con planes internacionales, donde Miami vuelve a aparecer como escenario posible ya que igual tiene a una parte de su familia viviendo allí antes de lo que esperamos.

"A mí me encantaría que María se fuese, me encantaría. Sobre todo por ir a visitarla, pero como experiencia para ella. A visitarla seguro, a vivir no sé, porque creo que todavía no me da el dinero para estar allí, pero sí, sí, seguro que si se va voy a verla."