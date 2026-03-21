Rocío Flores rompe su silencio tras su distanciamiento con Gloria Camila: 'Lo que ha hecho conmigo me parece deleznable'

Rocío Flores ha reaparecido en ¡De Viernes!, donde se ha sincerado sobre la situación actual que está atravesando con su tía, Gloria Camila, de la que está más distanciada que nunca tras dejar de seguirse en redes sociales.

Aunque ninguna de las dos ha querido revelar el porqué de dicho distanciamiento, Rocío ha querido dar un paso al frente para contar cómo se siente en medio de este conflicto familiar, que parece no tener una solución a corto plazo.

Rocío no ha dudado en pronunciarse sobre que Gloria Camila haya dejado de seguirla en redes, que tilda de "surrealista e infantil" además de reconocer que no fue algo improvisado. "Sabía perfectamente que bloqueándome iba a salir en los medios", ha comentado.

Asimismo, ha querido recalcar que ha procurado que todas las cosas que pasen en su familia se queden dentro de su casa. Ninguna polémica que ha habido en mi familia ha sido creada por mí, nunca. Siempre se me ha puesto en el disparadero", contaba molesta con el hecho de que Gloria Camila hubiese dicho que "la pelota está en su tejado y que ella no tenía que dar ninguna explicación", algo que Rocío ha querido puntualizar. "Lo siento mucho, pero yo no he empezado esto. No soy la persona que ha creado esto, no tengo que dar ningún tipo de explicación. Llevo una semana aguantando y he explotado. Si ella quiere dar las explicaciones, que sea ella la que las dé", comentó tajante. "Espero que absolutamente nadie más vuelva dudar de mí ni de que todo lo que se está hablando en televisión no viene filtrado de mi parte".

Antes de finalizar su intervención no ha dudado en lanzar un mensaje directo a Gloria Camila expresando su malestar: "La próxima vez que se siente en un plató para hablar de mí, que procure hablar con la verdad, porque lo que ha hecho conmigo me parece deleznable. Lo único que he hecho con Gloria durante toda mi vida ha sido dejarme la piel y partirme la cara por defender públicamente a la que considero toda mi familia. Como soy incapaz de hacer eso con nadie de mi familia, tampoco me gusta que me lo hagan porque no me lo merece", ha manifestado decepcionada. "Espero que absolutamente nadie más vuelva dudar de mí ni de que todo lo que se está hablando en televisión no viene filtrado de mi parte", añadía.

Rocío ha insistido en que no está "enfadada" por lo ocurrido, sino que este hecho le "duele". "Te lo juro. Es un tema que me duele y no quiero tratar. Me podrías decir de cualquier persona, pero ella sabía muy bien lo que iba a provocar esto. Lo que yo discuto se queda en mi casa", ha finalizado.

Por su parte, Gloria Camila ha reaparecido en un desfile de moda en Madrid. "Es que no voy a entrar ni en lo que ha dicho Rocío, ni en lo que ha sido la discusión, ni en lo que ha pasado. Vengo a disfrutar del desfile, vengo bien, ya he hablado hoy en El Tiempo Justo y no tengo nada más que decir, de verdad", señalaba. "No desconfío de mi sobrina", comentaba.