Bárbara Lennie, la última musa de Almodóvar, tiene como pareja al ex de Bimba Bosé

Bárbara Lennie es noticia por ser la protagonista de Amarga Navidad, el reciente estreno de Pedro Almodóvar, de quien es su última musa y a la que ya eligió hace quince años al frente del reparto de La piel que habito. Una actriz relevante, en cabeza de las primeras actrices de su generación.

Nacida en Madrid en 1984, hija de un destacado médico, pasó su infancia en Buenos Aires y con seis años regresó a España con su familia. Sus apellidos tienen raíces escocesas y colombianas. Con quince años debutó en el cine. Ingresó en la Real Escuela de Arte Dramático, en Madrid. Y en vísperas de cumplir cuarenta y un años el próximo 20 de abril lleva unas semanas de promoción de Amarga Navidad, donde ha tenido como pareja a Leonardo Sbaraglia, el excelente actor argentino.

En la vida real comparte su vida con quien fuera compañero de Bimba Bosé, Diego Postigo. Antes, su primer novio fue Jonás Trueba, perteneciente a esa saga familiar cinematográfica. Luego convivió desde 2009 hasta 2016 con el actor Israel Elejalde, una vez que se conocieron representando las obras teatrales El misántropo, de Molière, y La función por hacer. Rota esa larga relación, es cuando, como decíamos, Bárbara se emparejó, y así continúa, con el músico y director Diego Postigo. Aunque este se había separado de Bimba Bosé, siguió muy de cerca la enfermedad mortal de ella, con quien había tenido dos hijas, Dora y June, hoy actriz la primera y música la otra. Bárbara Lennie, madrastra de ambas, las quiere como hijas propias. Con Diego, ha sido madre también de una niña.

Aunque Bárbara ha representado obras teatrales, es en el cine donde han tenido más repercusión sus trabajos. Por su interpretación en Magical Girl recibió el Goya a la mejor actriz del año. Otras de sus películas destacadas han sido: Contratiempo, Petra, El reino, Los renglones torcidos de Dios… Y en televisión, pasó por series como Amar en tiempos revueltos e Isabel.

De elegante presencia, bello rostro, voz excelente, Bárbara Lennie es una actriz importante. Y muy enamorada. De su pareja, ha dicho: "Hay algo en su mirada sobre la vida y el arte, que me calma y me potencia a la vez".