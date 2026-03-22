'La niña más bella del mundo' anuncia su próxima boda

Dicho así, con ese epígrafe, uno se pregunta quién es, o quién ha sido esa criatura así denominada. Cualquier madre la llamaría así. Pero nos referimos a una en concreto, Thylane Blondeau, a la que por Instagram siguen cerca de siete millones de admiradores. ¿Y por qué?

La popularidad de quien ahora es una modelo francesa muy cotizada se remonta a 2006 cuando una fotografía con su imagen dio la vuelta al mundo y la prensa la bautizó con esa leyenda acerca de su belleza.

Hija del futbolista Patrick Blondeau y la presentadora y actriz Verónika Loubry, debutó como modelo infantil con cuatro años de edad para la firma del modista Jean Paul Gaultier. A los diez años posaba para la revista Vogue. Parecía, en vez de una niña con más edad de la que tenía, luciendo creaciones de Saint-Laurent y Versace, entre otros genios. En 2018 desfilaba para Dolce & Gabbana.

Ha sido la embajadora más joven de L'Oréal París, prestando su imagen al perfume "Lolita Lempicka". No ha dejado de tomar parte en desfiles en París y Milán, capitales de la moda europea. La notoriedad de Thylane Blondeau le ha deparado aparecer también en el cine y la televisión, creando tendencias, como viene diciéndose a quien influye en los demás.

Aquella niña precoz que llamaba la atención por su belleza ha sido días atrás objeto de reportajes en la prensa rosa cuando, encontrándose en Grecia, anunció su próximo compromiso nupcial con Ben Attal, en el transcurso de una velada íntima frente al mar Egeo. Si ella continúa siendo una popular modelo, él es actor y DJ. Ha regalado a su prometida un anillo de diamante montado en oro macizo. Que les vaya bonito...