La noticia del segundo embarazo de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia ha provocado un auténtico terremoto mediático que ha cruzado el Atlántico hasta alcanzar a Mar Flores en un momento clave de su carrera profesional. Mientras la modelo se encontraba en la República Dominicana promocionando sus memorias, tituladas significativamente Mar en calma, la actualidad familiar en España dictaba un ritmo mucho más frenético y convulso. El anuncio, realizado por Alejandra en el programa ¡De Viernes!, no solo confirmó que la familia crecerá a finales de este año 2026, como adelantó en exclusiva este medio, sino que vino acompañado de una drástica determinación: la hija de Terelu Campos abandona la televisión de forma temporal tras siete años como colaboradora habitual en espacios de Mediaset. Esta decisión, comunicada este pasado martes 24 de marzo coincidiendo con su 26 cumpleaños, nace del agotamiento ante las feroces críticas recibidas por la gestión pública de su vida privada.

A su regreso a España, el escenario que esperaba a Mar Flores en el aeropuerto distaba mucho de esa "calma" que abandera en su libro. Abordada por la prensa en la terminal, la modelo decidió, de manera excepcional, romper su habitual blindaje de discreción. Con un gesto serio y distante, pero sin rehuir las preguntas, Mar confirmó la llegada de su segundo nieto con un escueto "sí, eso parece" ante las felicitaciones de los reporteros. Aunque evitó entrar en detalles sobre sus preferencias respecto al sexo del bebé o el momento exacto en que recibió la noticia —limitándose a señalar que fue su hijo Carlo Costanzia quien se lo comunicó directamente—, sí quiso dejar claro que, a nivel familiar, existe un sentimiento de alegría por la noticia.

Sin embargo, donde la modelo se mostró inusualmente tajante fue al valorar la retirada televisiva de su nuera. Lejos de la ambigüedad, Mar Flores calificó la salida de Alejandra de los platós como la decisión más acertada y madura que ha tomado hasta la fecha, subrayando que este alejamiento de los focos y de la presión mediática de programas como Vamos a ver contribuirá de forma decisiva a fortalecer la unidad familiar en un momento de especial vulnerabilidad. Esta opinión parece chocar frontalmente con la postura de su hijo Carlo, quien recientemente cargó con dureza en redes sociales contra lo que él denomina "falso feminismo" por los ataques recibidos tras la exclusiva del embarazo. Ante este conflicto, Mar prefirió mantener una distancia prudencial, asegurando no estar al tanto de los exabruptos digitales de su hijo y reiterando que sus conversaciones privadas con la pareja se mantienen en el ámbito estrictamente íntimo.

Este nuevo capítulo en la saga de los Flores-Costanzia y los Campos llega en un momento de máxima tensión mediática, donde la coherencia y la salud mental parecen haber ganado la partida a la exposición constante. Mar, firme en su postura de no hablar de terceras personas, zanjó su intervención sin desvelar si ha existido contacto alguno con Terelu Campos para compartir la alegría por el nuevo miembro que se unirá al clan. Con un rápido paso hacia el taxi y el silencio por respuesta ante las cuestiones más polémicas, la modelo dejó claro que, aunque apoya la decisión de Alejandra Rubio, su prioridad sigue siendo preservar una parcela de normalidad en medio de un debate público que no parece dar tregua a la joven pareja.