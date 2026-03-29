El actor Jesús Castro, padre de mellizos junto a la modelo mexicana Camila Cantó

El actor gaditano Jesús Castro se encuentra en uno de los momentos más dulces de su vida tras estrenarse en la paternidad. El conocido intérprete ha anunciado el nacimiento de sus dos primeros hijos, que han llegado al mundo de forma prematura. Ha sido el propio artista quien ha querido compartir la feliz noticia a través de sus perfiles en redes sociales, publicando una emotiva fotografía en la que aparece ataviado con la indumentaria propia de un quirófano, todavía en la sala de partos y sosteniendo a uno de los recién nacidos en sus brazos.

"No tengo palabras, pero sí mucho amor que darle a mis bebés", ha comenzado relatando el protagonista de la exitosa película El Niño. Acto seguido, Castro ha aprovechado la ocasión para dedicar un tierno mensaje a su actual pareja y madre de los pequeños. "Camila Cantó, mi compañera de vida y quien me enseña cada día a ser mejor. Tu fortaleza me inspira. Te admiro, te amo y os cuidaré hasta el fin de mis días", ha afirmado con profunda emoción.

En la misma publicación, el intérprete ha presentado de manera oficial a los nuevos miembros de la familia: "Den la bienvenida a Martina y a Mateo. Esta de la foto es Martina, atrás con el doctor estaba Mateo". Por su parte, la feliz madre no ha tardado en responder al mensaje de su pareja en la conocida red social Instagram: "¡Te amamos, amor! Gracias por tanto y acompañarnos en todo momento. El mejor papá y compañero".

Ha sido precisamente Camila Cantó quien ha ofrecido más detalles sobre la llegada de los bebés en su propio perfil público. "Martina y Mateo llegaron antes de tiempo, a las 33 semanas con 3 días... pero también llegaron justo cuando tenían que llegar", ha explicado la modelo mexicana. Además, ha querido destacar el afán de supervivencia de sus hijos: "Tan pequeños, tan frágiles, y aun así, con una fuerza que me desarma".

La noticia del nacimiento llega apenas dos semanas después de que el actor sorprendiera a todos sus seguidores anunciando que iba a convertirse en padre junto a la modelo azteca. Este breve lapso entre el anuncio oficial y el alumbramiento ha generado gran expectación entre sus admiradores, dado que la pareja siempre ha mantenido una postura de enorme discreción en lo referente a su ámbito personal y familiar.

Después de despuntar en la industria cinematográfica y televisiva de nuestro país, Castro decidió cruzar el charco para probar suerte en Latinoamérica, donde también está cosechando importantes éxitos profesionales. De hecho, el actor ya se ha labrado un nombre de prestigio en tierras mexicanas, país de origen de su pareja y un lugar que él mismo ya considera como su segunda casa. Su consolidación al otro lado del Atlántico demuestra la versatilidad de un talento que ahora suma a sus logros el desafío de formar una familia numerosa.