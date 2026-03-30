Sara Carbonero conquista el estilo 'sport' con su último look

Recuperada del problema de salud que sufrió a principios de año, Sara Carbonero ha vuelto a acaparar los focos mediáticos. La periodista se encontraba disfrutando de unas vacaciones en la isla canaria de La Graciosa cuando tuvo que ser atendida de urgencia. Este contratiempo la obligó a permanecer ingresada en un centro hospitalario de Lanzarote durante casi dos semanas. Afortunadamente, ya es agua pasada y ha reaparecido públicamente presumiendo de su faceta más familiar y entrañable.

Volcada por completo en el cuidado y la educación de los dos hijos que tiene en común con el exguardameta Iker Casillas, la periodista no ha querido perderse el prestigioso torneo infantil de LaLiga Futures. En esta competición, su primogénito, Martín Casillas, ha tenido un papel sumamente destacado defendiendo la portería. El niño es portero del Real Madrid en las categorías inferiores, demostrando que a sus doce años ha heredado el indudable talento bajo palos de su laureado padre.

Vibrando desde la tribuna como una aficionada más y animando con entusiasmo en cada una de las jugadas, Carbonero disfrutó del campeonato muy bien acompañada. Junto a ella se encontraban su hijo menor, Lucas, su hermana Irene Carbonero y su sobrino. Desde las gradas, la familia al completo mostró su apoyo incondicional al joven futbolista en uno de los escaparates más importantes del fútbol base nacional.

Siempre a la moda

Además de su innegable apoyo maternal, Sara ha vuelto a dar una lección de moda en clave deportiva, revalidando los motivos por los que está considerada como una de las reinas del street style en nuestro país. Siempre impecable en sus apariciones públicas, la natural de Corral de Almaguer ha lucido un atuendo ideal protagonizado por uno de los grandes imprescindibles de la presente temporada: el pantalón cargo. Esta prenda ha regresado a los armarios con más fuerza que nunca y destaca por su enorme capacidad de adaptación.

Ya sea combinado con calzado deportivo para un estilo informal o con sandalias de tacón para un evento más exigente, este diseño brilla por su versatilidad. El modelo elegido por la periodista es un diseño en tono gris plomo, de corte ancho, con pinzas en la parte delantera y grandes bolsillos laterales que prioriza ante todo la comodidad. Aunque la firma exacta de la prenda aún no ha trascendido, el mercado actual ofrece múltiples alternativas similares a precios muy competitivos.

Para completar este conjunto tan propicio para una jornada deportiva, apostó por una sudadera de algodón de cuello redondo en color crema y una cazadora vaquera clara tipo motera con cierre de cremallera. Fiel a su estilo, cerró la indumentaria con unas zapatillas deportivas, una gorra oscura, una mochila a juego y unas gafas de sol, el complemento favorito que nunca falta en su vestuario.