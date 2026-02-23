Sara Carbonero celebra su "bendita cotidianidad" tras el último susto de salud

Siempre ha transmitido una imagen de disfrute de los detalles, pero Sara Carbonero reconoce ahora una mayor conciencia tras su reciente bache. La periodista recupera paulatinamente su rutina, plasmando en sus redes sociales cómo cada instante se convierte en un soplo de vida.

En su última publicación, relata una tarde acompañando a sus hijos a los campos de fútbol, precedida de una cita con sus "mamis-amigas". Un encuentro al sol para tomar algo que describe como una de las cosas que más le gustan, destacando la importancia de la compañía y el entorno social.

Carbonero reflexiona sobre la trascendencia de lo cotidiano, admitiendo que desconocía la necesidad física que tenía de sentir el sol en la cara o secarse el pelo al aire libre. Unos pequeños placeres que, según confiesa, le han aportado un notable cambio de energía y calma.

Como experta en moda, no descuida su imagen ante sus seguidores. A pesar de lucir pantalones de corte primaveral, asegura querer disfrutar de lo que queda de invierno, una estación que afirma ser de su agrado, sin adelantar acontecimientos.

Finalmente, ofrece pinceladas sobre su estado físico, admitiendo que todavía se fatiga subiendo escaleras durante su recuperación. Sin embargo, se mantiene firme en su lema de "bendita cotidianidad" amenizada con la música de Olivia Dean.