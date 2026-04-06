Tori Spelling hospitalizada tras sufrir un accidente de tráfico con siete menores

La conocida actriz estadounidense Tori Spelling, famosa mundialmente por su papel en la icónica serie de televisión Beverly Hills, 90210, sufrió el pasado jueves un aparatoso accidente de tráfico mientras circulaba por una carretera del sur de California. En el momento del siniestro, la intérprete viajaba acompañada por siete menores de edad, motivo por el cual todos los ocupantes del vehículo tuvieron que ser trasladados de urgencia a un centro hospitalario cercano para evaluar la gravedad de sus heridas y recibir atención médica.

El suceso tuvo lugar en la localidad de Temecula, situada en el condado de Riverside. Según ha confirmado este mismo domingo un portavoz de la actriz a la cadena de televisión NBC, el incidente se produjo cuando otro conductor impactó violentamente contra el automóvil que conducía Spelling. Las primeras versiones apuntan a que este segundo implicado circulaba a un evidente exceso de velocidad y se saltó un semáforo en rojo, provocando la inevitable colisión en la intersección.

Agentes del Departamento del Alguacil del condado de Riverside se personaron de inmediato en el lugar de los hechos. Las autoridades policiales confirmaron a los medios de comunicación que, al llegar a la escena, hallaron los dos vehículos con daños materiales considerables. Tras una primera asistencia por parte de los servicios de emergencia, se determinó el traslado de todos los afectados a diferentes hospitales de la zona para descartar lesiones internas de mayor gravedad.

En cuanto a los ocupantes que acompañaban a la estrella televisiva, de 52 años de edad, se ha detallado que se trataba de siete niños y adolescentes. Cuatro de ellos son hijos de la propia actriz, mientras que los tres restantes eran amigos de la familia que viajaban con ellos en ese momento. Tori Spelling tiene un total de cinco hijos, fruto de su matrimonio con su exmarido Dean McDermott, con edades comprendidas entre los 9 y los 19 años. Por el momento, no ha trascendido la identidad concreta de cuáles de sus descendientes se encontraban en el coche durante el accidente.

El portal de noticias de entretenimiento TMZ fue el primer medio en adelantar la información sobre el siniestro, precisando el alcance de las heridas. Según esta fuente, tanto la hija del célebre y prolífico productor Aaron Spelling como los siete menores recibieron tratamiento médico por diversas lesiones. El parte médico incluyó la cura de cortes, diversos moretones, contusiones múltiples y algunas conmociones cerebrales derivadas del brusco impacto sufrido en la colisión frontal.

Actualmente, la causa exacta del aparatoso siniestro sigue bajo investigación policial. Las autoridades locales de California están recabando testimonios y analizando las posibles pruebas sobre el terreno para corroborar la versión del exceso de velocidad y la infracción de tráfico del otro vehículo implicado, con el fin de depurar las responsabilidades legales pertinentes en este suceso que, afortunadamente, se ha saldado sin víctimas mortales.