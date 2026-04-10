"Somos unos empalagosos": el derroche de amor de Patricia Pardo y Christian Gálvez

Patricia Pardo y Christian Gálvez se han consolidado como uno de los matrimonios más estables del panorama televisivo español. Tras cuatro años de relación, una boda íntima en Galicia y el nacimiento el pasado mes de diciembre de su primer hijo en común, Luca, los presentadores atraviesan un excelente momento personal.

La pareja reapareció este jueves durante la presentación de El ruido bajo la piel, la primera novela escrita por su compañero y amigo Miquel Valls. Durante el evento literario, Gálvez, que ha lanzado su undécimo título, He vencido al mundo, reconoció que su esposa es su principal motivación y musa diaria. Asimismo, hizo un guiño a la célebre frase con la que la periodista gallega confirmó su romance en directo, "si son rosas florecerán", para asegurar que no solo florecieron, sino que en la actualidad poseen el jardín botánico al completo.

La pareja relató ante los medios su reciente escapada vacacional de Semana Santa en Italia, donde bromearon sobre sus excesos gastronómicos. Más allá del ocio, abordaron la siempre compleja labor de conciliar la vida familiar con sus exigentes compromisos en televisión. "Es cuestión de organización. Para nosotros es trabajar en equipo, sabemos los horarios de cada uno y nos cubrimos el uno al otro porque queremos hacerlo", explicaron. Ambos manifestaron su deseo de dedicar el máximo tiempo posible a sus hijos, confesando incluso que practican el colecho con el miembro más pequeño de la familia.

Con la cercanía de la festividad del Día de la Madre el próximo 2 de mayo, Christian Gálvez quiso rendir un sentido homenaje a su mujer. Citando un proverbio judío que sostiene que "Dios no puede estar en todas partes, por eso inventó a las madres", el presentador se deshizo en elogios afirmando que "afortunadamente Dios inventó esta madre para mí". Ante semejante declaración, Patricia Pardo respondió con gran sentido del humor, asumiendo que a ojos del público pueden resultar "unos empalagosos, cansinos, y lo somos".

Sin embargo, la comparecencia ante los micrófonos no se limitó a su vida conyugal. La periodista gallega aprovechó el altavoz mediático para salir en firme defensa de Alejandra Rubio, quien ha sido blanco de numerosas críticas y suspicacias tras publicar un libro pese a revelar que no dispuso de un ordenador personal hasta los 24 años. Visiblemente molesta, Pardo lamentó el prejuicio tremendo que existe hacia la joven y defendió sus hábitos de lectura. Por su parte, Christian Gálvez optó por secundar la encendida defensa de su mujer aportando una perspectiva más sosegada y amparándose en los textos sagrados, en clara alusión a la temática de su última publicación. Citando el Evangelio de San Lucas, el escritor zanjó la polémica sobre la hija de Terelu Campos con contundencia: "Que no juzguéis, no seáis juzgados, no condenéis y no seáis condenados, y perdonad y seréis perdonados". Con esta intervención, el matrimonio dejó patente que, como autores y compañeros, cierran filas frente a las críticas hacia las nuevas incursiones literarias.