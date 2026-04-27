Bertín salda su deuda con Hacienda y con su bebé

Tana Rivera visitó este sábado a Andrés Roca Rey en el Hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz de Sevilla, donde se encuentra ingresado tras la grave cornada que recibió el jueves en la plaza de toros de La Maestranza, del que se espera que reciba el alta esta semana. Lo hizo acompañada de su padre, Fran Rivera, y del influencer Tomás Páramo, uno de sus amigos íntimos. La cara de preocupación de la joven era evidente y no quiso hacer declaraciones a los medios congregados a las puertas del centro médico.

Mientras Tana ha escrito un mensaje en redes sociales al torero "lo volviste a hacer, eterno", Francisco se ha convertido en uno de los grandes apoyos de su hija y se ha dedicado a hacer declaraciones a todos los que le han preguntado, ejerciendo casi de portavoz del torero, todo lo contrario a Eugenia Martínez de Irujo, que no ha hecho ningún tipo de declaración. Dicen en círculos taurinos que no está sentando muy bien que Roca Rey se haya convertido en "el novio de Tana". "Si esta relación continúa, van a ser unos años de estar siempre en vilo. Cayetana lo sabe perfectamente". Por otra parte, los padres de Roca Rey llegaron ayer domingo a Sevilla procedentes de Perú para estar con su hijo.

Bertín Osborne ha hablado con María Eugenia Yague donde coincidieron en la fiesta del Turronero "Que se sepa que hace dos días he pagado un millón de euros a Hacienda. No debo un céntimo". Además, Bertín ha aprovechado para contar que ha estado con su hijo pequeño, Arian David " he tenido conmigo a mi hijo []. Nos hemos metido juntos en la piscina, el niño es una monada y además cariñosísimo...".

Gloria Camila y Rocío Flores se han pasado la mayor parte de su estancia en la Feria de Sevilla juntas compartiendo espacio en las casetas. De ahí que haya dudas sobre la naturaleza de su enfado y si se ha exagerado.

"No he solucionado nada porque no me voy a poner a hablar en una feria, pero es mi tía, la quiero con locura", decía Rocío en De Viernes. Sin embargo este fin de semana se las ha visto juntas en Madrid con varios amigos paseando con Álvaro García. Los tres se han montado en el mismo coche y se han ido.

Makoke estuvo en ¡De Viernes! donde narró un atestado policial que nunca se había publicado, en el que se recrea una escena de maltrato cuando era pareja de Kiko Matamoros que ocurrió en 2010. Aunque el programa insistió en incontables ocasiones en que no había denuncia ni sentencia, durante la entrevista quedó claro que se ejerció la violencia. "Fue de los peores episodios de mi vida. Estaba fuera de sí, cogió el coche a 200 por hora. Llegamos a casa y me cogió de los pelos. Yo pensaba que me mataba. Fui a coger el teléfono, me agarró y me puso el pie en la cara".

Unas declaraciones que suceden después del juicio que han tenido por el tema de Hacienda. Ante las palabras de Makoke, Kiko ha cargado contra Telecinco y el espacio de Santi Acosta y Bea Archidona con una advertencia directa: "Tendréis la respuesta merecida".