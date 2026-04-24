Tana Rivera no se separa de Roca Rey tras su grave cogida: "Sabe de la dureza del toreo"

Andrés Roca Rey se recupera en la UCI tras la espeluznante cogida sufrida el pasado jueves en la plaza de toros de La Maestranza. El torero fue intervenido de urgencia en la propia enfermería del coso taurino debido a una cornada de 35 centímetros con dos trayectorias en el muslo que generó gran alarma entre los aficionados.

Su apoderado, Luis Manuel Lozano, ha sido el encargado de tranquilizar a los seguidores y medios de comunicación apostados a las puertas del centro médico. Tras abandonar las instalaciones, donde también se ha podido ver a figuras como Francisco Rivera, Lozano ha ofrecido la última hora sobre el estado de salud del matador, confirmando que ha pasado la noche de forma favorable a pesar de las lógicas molestias.

Según el representante, la herida es extensa y ha provocado un importante daño en los tejidos. "Tiene mucho destrozo muscular pero, gracias a Dios, a nivel de arterias y nervios no le ha afectado", ha explicado ante los micrófonos. Los médicos temían en un primer momento que los vasos sanguíneos hubieran sufrido cortes severos, pero finalmente todo quedó en un roce sin afectación grave, lo que supone un gran alivio para su recuperación.

El torero se encuentra consciente y ha podido conversar con su entorno. A lo largo de la madrugada, los facultativos tuvieron que administrarle calmantes debido a los fuertes dolores, algo habitual en este tipo de percances. Sin embargo, su estado de ánimo es sorprendentemente positivo. Lejos de lamentarse por el percance, el espada centra sus pensamientos en el éxito artístico logrado antes de la fatal embestida.

Respecto a los plazos clínicos, el equipo médico evaluará su evolución a lo largo del día para determinar si es posible su traslado a planta, donde continuaría su convalecencia antes de iniciar la rehabilitación. El apoderado ha preferido ser cauto sobre una posible fecha de reaparición, recordando que cada organismo reacciona a un ritmo diferente y que lo primordial es que vuelva a vestirse de luces solo cuando se encuentre en plenitud de facultades.

Tana Rivera a las puertas de la enfermería

Por último, Lozano ha agradecido las muestras de afecto y ha confirmado que el diestro no está solo en estos momentos difíciles. Su círculo más cercano, entre el que destaca Tana Rivera, permanece incondicionalmente a su lado. La joven, que vivió en primera persona la cogida, ha estado muy pendiente de la evolución del peruano, mientras familiares y amigos le brindan todo el apoyo necesario para afrontar este revés.

"Ha sido terrorífico"

Fran Rivera comentó visiblemente nervioso que lo sucedido a Roca Rey "ha sido terrorífico". "Ahora, a desearle suerte, una recuperación que no va a ser ni fácil ni rápida en mi humilde opinión por la experiencia, pero un torero con esta raza... 29 añitos, fíjate", añadió.

Además de como compañero, el lamento es doble por ver el sufrimiento de su hija: "Esa es otra película que es dura, es dura. Como un padre que quiere para su hijo lo mejor, para sus hijos, lo mejor, ¿no? Esta profesión es muy dura, muy sacrificada y el peligro está cada vez que sale a la plaza un toro, nos olvidamos. Porque nos quedamos con el toreo y las emociones, pero un torero en la plaza es tirar monedas al aire. Cayetana, desde luego, sabe lo que hay, la dureza del toreo. Pero es duro y luego saber que mi hija, si esta relación sigue y continúa, pues van a ser unos años de estar siempre en vilo", confesó.