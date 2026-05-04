Britney Spears se declara culpable de conducir bajo los efectos del alcohol en California

Britney Spears se ha declarado culpable de un delito menor de conducción temeraria bajo los efectos del alcohol ante un tribunal del condado de Ventura, en California, lo que le ha permitido evitar el ingreso en prisión. La resolución judicial llega semanas después de su arresto el pasado mes de marzo.

El abogado de la cantante compareció en su nombre ante el juez, tras la acusación formal presentada por la fiscalía. El comisionado del condado de Ventura, Matthew Nemerson, dictó una sentencia que incluye doce meses de libertad condicional y un día de cárcel, que se considera cumplido con el tiempo ya pasado bajo custodia.

Además, el tribunal impuso a Spears una multa de 571 dólares y la obligación de seguir tratamiento médico. En concreto, deberá acudir a consultas con un psicólogo una vez por semana y con un psiquiatra dos veces al mes, según recoge la resolución judicial.

Arresto e ingreso en rehabilitación

La artista fue detenida a principios de marzo por las autoridades de California por conducir presuntamente bajo los efectos del alcohol. El caso derivó en una acusación por delito menor que finalmente ha sido resuelta mediante la declaración de culpabilidad.

Cinco semanas después del arresto, Spears ingresó voluntariamente en un centro de rehabilitación. Según su entorno, la decisión respondió a la intención de priorizar su bienestar personal tras el incidente.

Fuentes cercanas a la cantante indicaron que el episodio fue considerado "inexcusable" y que la artista se mostró afectada y arrepentida, en especial por el posible impacto en su entorno familiar.

Contexto personal y antecedentes recientes

La cantante, conocida por temas como Baby One More Time o Toxic, ha mantenido en los últimos años una presencia activa en redes sociales que ha generado reacciones entre sus seguidores.

En octubre de 2025, su exmarido Kevin Federline manifestó su preocupación en unas memorias, en las que señaló que era "hora de dar la voz de alarma" sobre su comportamiento.

Spears puso fin en 2021 a la tutela legal ejercida por su padre durante más de una década, un proceso que marcó un punto de inflexión en su situación personal y jurídica.

Episodios anteriores relacionados con su salud

La artista ya había pasado previamente por procesos de rehabilitación. En 2007 ingresó brevemente en un centro especializado tras varios episodios públicos.

Un año después, en enero de 2008, fue hospitalizada en dos ocasiones en un centro de salud mental en el contexto de una disputa por la custodia de sus hijos.