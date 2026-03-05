Britney Spears detenida en California por conducir bajo los efectos del alcohol

La cantante Britney Spears vuelve a acaparar titulares tras ser detenida en California por conducir presuntamente bajo los efectos del alcohol. El incidente tuvo lugar en el condado de Ventura, al noroeste de Los Ángeles, donde reside actualmente la artista.

Según han publicado diversos medios internacionales y el portal estadounidense TMZ, los agentes de la Patrulla de Carreteras de California detectaron irregularidades en su conducción y decidieron darle el alto en torno a las 21:30 horas del miércoles. Tras ser interceptada, la intérprete de Toxic fue arrestada y trasladada bajo custodia de las autoridades locales.

La cantante permaneció detenida durante varias horas y pasó a disposición del sheriff alrededor de las tres de la madrugada. Finalmente quedó en libertad a primera hora del jueves, aproximadamente a las seis de la mañana. Spears deberá comparecer ante un tribunal el próximo 4 de mayo, fecha fijada para abordar judicialmente el incidente.

En el estado de California, conducir bajo los efectos del alcohol suele calificarse como un delito menor. Sin embargo, la infracción puede conllevar sanciones importantes, entre ellas multas económicas, la retirada del permiso de conducir o la obligación de asistir a programas de rehabilitación. En determinados casos, la normativa contempla incluso penas de cárcel de hasta seis meses.

Un periodo de estabilidad tras años de tutela

Este nuevo episodio llega más de cuatro años después de que un tribunal de Los Ángeles pusiera fin a la tutela legal que durante trece años ejerció sobre la cantante su padre, Jamie Spears. Aquella decisión devolvió a la artista el control de su vida personal y de su patrimonio tras una larga batalla judicial que generó una gran movilización entre sus seguidores, articulada en torno al movimiento Free Britney.

Desde entonces, la llamada princesa del pop ha mantenido una presencia pública irregular, aunque ha seguido protagonizando titulares. En octubre de 2023 publicó sus memorias, La mujer que soy, un libro en el que relató episodios de su carrera y de su vida personal, así como su experiencia durante los años de tutela.

En sus páginas, Spears criticaba duramente aquel periodo: "Sé que había estado actuando de manera salvaje, pero no había nada que justificara que me trataran como a una ladrona de bancos". También describía las estrictas limitaciones que sufrió durante esos años: "Me mantuvieron encerrada contra mi voluntad durante meses. No podía salir. No podía conducir".

Protección judicial frente a un acosador

Al margen de esta detención, la cantante ha obtenido recientemente una victoria en los tribunales frente a un hombre que llevaba años acosándola en internet. Tal y como ha adelantado TMZ, un juez ha concedido a Spears una orden de alejamiento permanente contra un individuo de 51 años llamado Donald.

La decisión judicial llega después de que la artista presentara pruebas de las "publicaciones perturbadoras" que este hombre había difundido en redes sociales durante años. Aunque el tribunal ha utilizado el término "permanente", la medida estará vigente hasta 2030, el máximo plazo que contempla este tipo de protección legal. La resolución obliga al acusado, residente en Luisiana, a mantenerse a más de 90 metros de la cantante en todo momento.

Un incidente previo en su casa

El caso ya había generado preocupación en el entorno de Spears tras un episodio ocurrido en 2025, cuando el mismo individuo fue arrestado por allanamiento de morada al presentarse en la vivienda de la artista.

Según los documentos de la investigación, fue el guardia de seguridad privado de la cantante quien logró interceptarlo antes de que pudiera entrar en contacto con ella, avisando inmediatamente a la policía.

Un agente citado por TMZ explicó que, durante la detención, el sospechoso "exhibió un comportamiento extraño e hizo varios comentarios incoherentes". Cuando los agentes llegaron al lugar, lo encontraron temblando mientras fumaba un cigarrillo a la espera de ser arrestado.