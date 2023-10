Britney Spears confiesa haber abortado dos veces

Considerada "La princesa del pop", el nombre de Britney Spears, una de las mayores vendedoras de discos de los últimos tiempos, viene siendo noticia frecuente más que por sus éxitos musicales a causa de sus conflictos personales, lo que supone ser protagonista en las páginas de sucesos: su enfrentamiento con su padre ya aburre, aunque por la deteriorada salud de éste haya remitido un tanto. No es así la "guerra" que mantiene con su segundo marido y las hijas que tuvo con éste, que no le hablan a ella. Harta de tantos problemas, decidió escribir – o quizás dictar a alguien competente – su autobiografía. Aparece esta semana simultáneamente en Estados Unidos y en España y otros países europeos. Su título The woman In Me ("La mujer que soy"). La editorial le adelantó quince millones de dólares, una elevada cantidad que ni siquiera autores consagrados logran conseguir. Algunos personajes relacionados con la cantante están preocupados por cuanto pudiera decir sobre ellos Britney Spaars; como se ve, siempre al filo del escándalo, al que ya está muy acostumbrada.

Es sabido por quienes la conocen o al menos saben de sus éxitos discográficos que fue una estrella infantil en la televisión norteamericana cuando formaba parte como protagonista del programa de gran audiencia: The Mickey Mouse Club. Ganó mucho dinero. Y su ambicioso padre, dada la minoría de edad de Britney, decidió tutelarla, vigilar sus ingresos, administrarlos. Hasta ahí, aceptando que lo hacía con absoluta honradez, Britney no se detuvo a pensar que, en realidad, su progenitor comenzaba a abusar de ella en términos económicos; que también extendió a privarla de libertad. El contencioso entre ambos, azuzado por un abogado que se hizo cómplice del padre, ha durado hasta hace poco tiempo. Hay quiénes han comparado ese asunto con cuanto le pasó también al mexicano Luis Miguel con su aprovechado, ya fallecido, progenitor, Luisito Rey.

Britney Spears | Archivo

Los problemas mentales que acuciaron a Britney Spears aparecieron hacia 2008. Ella no dudó en considerarse "una niña robot". Hacía lo que le mandaban los mayores, encabezados por su padre, desde luego. Harta un día de tanta "protección", aislada de un mundo que no podía alcanzar, inició un periodo rebelde, exteriorizado cuando se rapó la cabeza, como si fuera una "skins" o miembro de los Hare Christna. En esa autobiografía de la que les escribimos hoy, Britney no duda en confesar que atravesó trece años sintiéndose una sombra de sí misma. "Desde que recuperé mi libertad tuve que construirme una identidad diferente".

Tantos malos ratos vividos, el maltrato particular mientras era estafada por su propio padre, afectaron, qué duda cabe, al desarrollo psíquico de la cantautora, no sólo en su profesión, en sus conciertos, ajenos sus millones de seguidores a esa vida que era obligada a mantener. Es que en sus primeras relaciones sexuales pasó por unos desequilibrios que poco la ayudaron para estabilizar sus sentimientos. Jason Allen Alexander fue su primer esposo en 2004, y su primer fracaso. Duraron poco como pareja. Ese mismo año Britney contrajo un segundo matrimonio con el bailarín Kevin Federline. Los tres años de convivencia fueron un infierno para ella, cuando ya eran padres de dos niños. Los reporteros la perseguían y ella, entre los problemas con su marido y por otro lado con su padre es cuando dio en quedarse calva. A cuantos la admiraban les pareció que era un rasgo de su personalidad. Sí, pero no para llamar la atención en los escenarios, que no la necesitaba pues con su voz y talento de cantautora le era suficiente para continuar siendo una estrella del pop-rock internacional.

Esos dos maridos no significaron nada importante en la vida de Britney Spears. El amor más intenso que vivió fue con el también cantante Justin Timberlake, guapo galán del pop. Salieron juntos en 1999, llevándose un año de diferencia. Ella era más popular que él, vocalista del conjunto N´Sync. Aparecían a menudo en las páginas de las publicaciones más populares, siendo denominados "Los novios de América". Britney le confesó a Justin que deseaba tener una familia y unos hijos, pero él se hizo el longuis", contestándole que tenían poca edad para formar un hogar. Se amaban, desde luego, ella más apasionada de él. Quedó embarazada, Timberlake no quiso saber nada de la paternidad, lo que llevó a Britney a deshacerse del feto que llevaba en sus entrañas. No sería el primero de los dos abortos que sufrió.

Timberlake se tomó aquella situación con más tranquilidad que Britney, a la que sí afectó mucho su ruptura con él y la decisión que tomó para no ser madre. Pero es que en aquel desenlace de la pareja sucedió algo que ella no estaba dispuesta a tolerar: Justin le fuera infiel. A lo que él respondió a su manera, estrenando una canción, "Cry me a river", balada que reflejaba su historia amorosa. Lo que evidentemente no gustó a su antiguo amor. Acabada para siempre su relación, Timberlake, que tanta aversión tenía hacia el matrimonio, acabó casándose con la actriz Jessica Biel, con quien tuvo dos hijos.

A los desmanes de su padre añadiremos el insulto que le prodigaba a menudo a Britney el señor Spears, Jamie, llamándola gorda constantemente. La obligaron a que tomara litio por el desequilibrio mental que atravesaba. Así pasaron unos cuantos años hasta que la justicia, a instancias de Britney, falló a favor de la cantante, ya en su mayoría de edad. Padre e hija estuvieron largo tiempo sin hablarse. Y aquél enfermó hace unos meses de gravedad a causa de una infección bacteriana.

La cantante de "Criminal", "Toxic" y muchas más canciones de éxito, extendió su fama de bailarina, empresaria de espectáculos, diseñadora de modas y hasta escritora. Necesitaba encontrar un nuevo amor y creyó hallarlo en la figura de su entrenador personal, que haría asimismo sus pinitos de actor, Sam Asghari. Durante un año, a partir de 2022, lo pasaron juntos muy contentos. Algo les enturbió su convivencia. Britney perdió el hijo que esperaban. El aborto acabó con la pareja tras catorce meses de unión. Desde hace unos meses, la diva del pop tiene el corazón destrozado, quizás ya sin ganas de encamarse con nadie. Aunque sus males, continúan.

Todo a causa de su segundo marido, Kevin Federline. Por un lado, Jayden y Sean Preston, los hijos que tuvo con él durante sus tres años de casados, no quieren saber nada de su madre. Ya en su día tomaron su camino al lado del padre. Y por otro lado, el tal Kevin no cesa de seguir amargando la vida de su ex. Por lo visto hubo un acuerdo en su momento, cuando se separaron, y ella accedió a pasarle una pensión mensual. Pero no contento con la que ha venido embolsándose, ahora le reclama más dinero. Según nuestras pesquisas, nada menos que cuarenta mil dólares, lo que se nos antoja una barbaridad. Pero así están las cosas entre ellos. A juzgar por lo contando los problemas de Britney Spears no cesan. Menos mal que es millonaria y puede hacer frente a cuantos líos le ha presentado la vida.

Hay anécdotas en "La mujer que soy" tan sorprendentes como la que les traslado. Resulta que, encontrándose en un restaurante, columbró a lo lejos a un jugador de la NBA, Víctor Wembanyama, hacia el que sentía cierta admiración. Se acercó hacia su mesa con la intención de solicitarle un autógrafo. Ocurrió algo desconcertante: el grandullón guardaespaldas del deportista, que o no conocía a la cantante o quizás no reparó en ella, le pidió que no molestara a Víctor. Como quiera que Britney insistió en que le firmara una dedicatoria, recibió un monumental tortazo que la dejó "grogui", mientras sus gafas volaban a su alrededor.

Su libro autobiográfico promete armar mucho ruido. La portada, en blanco y negro, nos muestra a la estrella vestida con unos vaqueros plateados, desnuda de cintura para arriba, fotografiada de perfil, cubriéndose los pechos con sus brazos entrelazados. Un buen reclamo que le proporcionará más popularidad y dinero. Además del previsible escándalo de cuantos personajes pasaron por su vida y quieran sacar tajada, denunciándola. Y si no, al tiempo…