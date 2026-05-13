Alejandra Rubio, entre el '¡Hola!' y 'Babelia'

Alejandra Rubio vuelve a hablar en exclusiva para ¡Hola! en una entrevista que puede haber cobrado o no, pero que es la primera que realiza con motivo de la publicación de su primera novela.

Enseñando tripita de embarazada, la hija de Terelu concede una entrevista que podríamos encajar perfectamente en un suplemento tipo Babelia o La Lectura, ya que buena parte de ella —la interesante, para qué engañarnos—, versa sobre las lecturas que han marcado su vida. Desde El amor en los tiempos del cólera hasta Orgullo y prejuicio, pasando por recomendaciones como La vegetariana de Han Kang y La leche cruda de Angelo Néstore. Alejandra se confiesa gran lectora y afirma que atesora una buena biblioteca "que Carlo quiere bajar al trastero". Porque él no lee ni una sola línea, denuncia su novia.

Alejandra presenta este mismo miércoles su primer libro, titulado Si decido arriesgarme y adelanta su contenido en ¡Hola!, explicando que se trata de una novela romántica en la que no faltan las escenas spicy. Esos relatos picantones que suelen incluir este tipo de libros destinados en su mayoría a público adolescente femenino. "Me da una vergüenza tremenda que las lean mis padres".

En pleno embarazo y después de haber dejado la televisión, Alejandra explica el porqué de su abandono. "No quiero ir de víctima, pero había tal fijación conmigo que se estaban cargando mi imagen". Dice que lo ha hecho por salud mental y que "no reniega de ser personaje público pero sí de hacer lo que sea por dinero".

La preocupación por la baronesa Thyssen

Semana vuelve a tener imágenes exclusivas de Borja Thyssen y sus dos hermanas en una de sus salidas para comer en Sant Feliu de Guíxols, la localidad gerundense en la que tiene la baronesa su residencia Mas Mañanas.

En las fotos vemos al hijo mayor de Tita almorzando en un restaurante con las mellizas Carmen y Sabina, y con ellas, Blanca Cuesta, lo que demuestra que la Carmen Cervera es total, después de años de desencuentros. Las instantáneas muestran sonrisas, abrazos cariñosos y cordialidad absoluta. Haciendo piña.

Según Semana, Borja va y viene desde Madrid, la ciudad en la que ahora ya vive, hasta Cataluña, para estar con su madre. "Ante un contratiempo en la evolución de la recuperación de su madre, tuvo que regresar de urgencia a Sant Feliu. Allí permaneció sin apenas salir de la finca hasta que su madre se estabilizó".

La publicación añade que Carmen Cervera está siendo atendida por un equipo médico en su casa, en la que se ha instalado una habitación medicalizada en la que está siendo controlada las 24 horas del día para monitorizar su evolución.

Tana Rivera y Roca Rey, juntos en la comunión del hijo de Tomás Páramo y María García de Jaime

Para quienes se preguntan de qué viven Tomás Páramo y María García de Jaime, hoy encontramos la respuesta en ¡Hola!. Se están preparando para ser los personajes que veremos en las páginas de esta revista en el futuro. La prueba es la exclusiva con pinta de no exclusiva que se publica hoy con motivo de la comunión de su hijo mayor.

Lo importante de la información sin embargo es lo que no se publica: la fotografía en la que vemos juntos a Tana Rivera y Andrés Roca Rey, que son la pareja de la temporada y que estuvieron invitados al evento. El propio Tomás Páramo ha colgado en sus redes sociales la imagen de la influencer y el torero juntos.

¡Hola! también da por hecho que Victoria Federica estuvo entre los asistentes. Sin embargo no hay fotos de ella, básicamente porque estaba con su novio a muchos kilómetros de la finca en la que tuvo lugar la fiesta.

Paula Echevarría y David Bustamante presumen de hija graduada

Diez Minutos ha elegido para su portada una fotografía de Paula Echevarría y David Bustamante besando a su hija Daniella una vez graduada. La joven ha terminado el Bachillerato y sus padres le han pedido permiso para que las revistas puedan publicar su cara sin pixelarla.

En las fotos, vemos la buena relación que mantienen la actriz y el cantante, que se han convertido en dos de los divorciados mejor avenidos de la historia del papel couché.

Cóctel de noticias

Marta Sánchez celebra con ¡Hola! su 60 cumpleaños. La revista lleva a portada a la cantante y le dedica media docena de páginas en el interior con imágenes exclusivas del sarao que montó en Madrid para celebrar que ha cambiado de década. Marta posa con su hija y con sus amigos, entre los que figuran Alaska y Mario, Gigi Sarasola o Las Berrocal.

Paco Arango convierte su boda con Begoña Aguilera en un evento benéfico. El soltero más codiciado se ha casado este fin de semana y ha organizado una fiesta en la que todo lo recaudado irá a parar a la Fundación Aladina, la ONG que preside y que lleva décadas ayudando a los niños con cáncer y a sus familiares. Hasta la exclusiva que concede en ¡Hola! servirá para hacer más felices a los enfermos. Entre los asistentes, Isabel Preysler con Tamara, José Coronado y Teresa de la Cierva.

La rutina de Kate Middleton para mantener el cáncer a raya, portada de Semana. La revista explica cómo es la rutina de la futura reina de Inglaterra. Practica yoga, nada en "aguas frías", dedica varios minutos diarios al deporte al aire libre y se pega "baños de bosque". Además ha cambiado completamente la alimentación de su familia y no prueba apenas el alcohol. Es su manera de controlar la enfermedad.

Liberté, Égalité, Mbappé. Así titula Vanity Fair su número de mayo, con una portada en la que vemos al futbolista Kylian Mbappé a pecho descubierto y mirada desafiante a cámara. Semana publica este miércoles nuevas fotos de Ester Expósito, que ha vuelto a irse de cena romántica en Madrid. Esta vez no estuvieron solos y disfrutaron de la compañía de un grupo de amigos y de los fans que estaban esperando su autógrafo en la puerta.

Julia Janeiro, ahora sí, encantada de ser famosa. Diez Minutos la lleva a un recuadro de portada vestida con su chándal rosa acudiendo a un gimnasio. Según la revista entrena cinco o seis días por semana, quizá para prepararse de cara al estreno del programa La Caja Amarilla.

Aitana y Maxi no quieren que les veamos juntos. La relación continúa pero no hay nuevas fotos de la pareja. Sí una imagen del actor llamando al telefonillo de la casa de la actriz en una de sus citas.