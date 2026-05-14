Luis Enrique cede el control de su imperio empresarial a su mujer, Elena Cullell

Más allá de lo deportivo. El patrimonio de Luis Enrique no se limita únicamente a lo obtenido gracias a su rendimiento en el mundo del fútbol; el español cuenta con fortuna reunida a través de distintas sociedades. El último paso dado en una de ellas ha sido la cesión del control a su mujer, Elena Cullell.

Según aparece en el Registro Mercantil, el técnico dejará de ser el único administrador de Patrimonial Lupasi S.L. Además de pasar a estar dirigida por su esposa, la empresa también cambiará de nombre y se denominará Lupasi Gestión Empresarial S.L.

La microempresa tiene su domicilio social en Madrid, no cotiza en bolsa y todo este proceso ha estado acompañado de una ampliación de capital por encima de 1,4 millones de euros, lo que ha incrementado el capital social suscrito a 2.254.128,63 euros.

El órgano de administración está formado por otros tres apoderados: Antonio Ruiz Pozanco, Luis Felipe Martínez Gayo y María Nely García García.

Distintos proyectos

Una de las iniciativas más relevantes del último año se llevó a cabo en Gavá, donde la sociedad limitada desarrolla una promoción residencial de alto nivel, valorada en más de 6,2 millones de euros. El grupo también cuenta con presencia en Begas, municipio con un reconocido entorno rural y en el que dispone de una finca rústica de más de diez hectáreas. En la zona de La Clota adquirió una extensión superior a las cien hectáreas.

Según informa Sport, las cuentas de 2024 reflejan una buena posición económica, con un incremento de 3,1 millones pasando de 23,8 a 26,9 millones de euros. Además, Luis Enrique participa en otras sociedades como Inversiones Siargo S.L., Ristar Horses S.L. y Gesternova S.A.

En el caso de Ristar Horses S.L., se creó en 2020 y se centra en actividades ecuestres. La empresa desarrolla desde clases de equitación hasta rutas a caballo, pupilaje, doma, compraventa de caballos y gestión de tiendas especializadas.

Por otro lado, Gesternova S.A., está relacionada con actividades de construcción, materias primas, industria, inmobiliaria y servicios financieros.

Su compañera de negocios

Elena Cullell es una las tres hijas Isabel Falguera y Francesc Cullell, un destacado peletero catalán. Elena es economista, estudió en el Liceo Francés Bon Soleil de Gavá, amplió estudios de inglés en Estados Unidos y más tarde se licenció en Económicas en la Universidad de Barcelona.

Ella y Luis Enrique se conocieron en 1996, mientras Cullell trabajaba como azafata de tierra y él acaba de llegar a Barcelona tras su salida del vestuario del Real Madrid. En 1997, se casaron en la basílica de Santa María del Mar en Barcelona.

Fue administradora de 2006 a 2012 de la empresa Xago investigaciones y proyectos inmobiliarios S.A., y la llegada al frente de Lupasi Gestión Empresarial S.L. se interpreta como un paso natural dentro de una estructura donde ella siempre ha tenido peso en la toma de decisiones.

El matrimonio tiene tres hijos: Pacho, Sira y Xana, quien falleció en 2019 a los nueve años a causa de un osteosarcoma. Desde aquel momento, la familia se ha volcado en distintos proyectos solidarios vinculados a la investigación y la lucha contra el cáncer infantil.

Durante la consecución de la pasada Champions League con el París Saint-Germain -primera en la historia del club- el técnico festejó el título con una camiseta en homenaje a Xana. El diseño era una imagen de padre e hija juntos en el césped después de ganar la Champions con el Barcelona en Berlín.