Enrique Ponce presenta libro sin Ana Soria: ¿crisis en el paraíso?

Hoy es el día de la verdad para Omar Montes, o al menos para Rocío Martín, la joven que ha puesto en jaque al cantante y a toda su familia contando al mundo que está embarazada de él. Esta noche Rocío se sienta en directo en De Viernes; cuando le preguntaron, volvió a escaquearse porque tiene firmado un contrato y hasta esta noche tiene que guardar silencio.

Mar Flores, que no acudió a la presentación, ya tiene el libro de su nuera, Alejandra Rubio, Si decido arriesgarme. Mar ha dado cuenta de ello en Instagram, donde ha publicado la dedicatoria que le ha puesto en su libro: "Para mi suegra, Mar", comienza el mensaje, acompañado de un corazón junto a su nombre. "Ojalá disfrutes tanto leyendo esta historia de amor como yo lo hice escribiéndola. Prometo que te divertirá y te olvidarás de todo por un rato". Alejandra asegura que está preparada para las críticas, pero si son de expertos en literatura. Se trata de un relato para adolescentes con alto contenido erótico. La novela tiene tintes autobiográficos, por lo que se ha inspirado en su vida personal. Por su parte, Terelu Campos dice que no le causa sonrojo lo que ha escrito su hija: "No soy una retrógrada, ni su padre ni yo".

Enrique Ponce presentó ayer su libro en Las Ventas Punto final, el libro de Paco Delgado que describe sus últimas diez temporadas en los ruedos. Una presentación en la que no estuvo Ana Soria, lo que ha hecho saltar las alarmas sobre cómo está su relación. "Todo bien, gracias". Esa ha sido su escueta respuesta. Han pasado de salir en redes sociales a apenas salir en público.

Lo último que se sabe de Ana es que el pasado mes de diciembre constituyó una empresa con su hermano y un amigo relacionada con la hostelería pero que a la vez vendió las acciones.

Después le preguntaron sobre Andrés Roca Rey y cómo puede afectarle su relación tan mediática, y dijo que "los toreros somos bastante reservados con nuestra vida personal, pero es verdad que un torero tiene que abrirse también un poco al público, porque eso forma parte también de lo que es ser torero. El torero no puede estar solamente en la plaza, tiene que salir fuera y estar en el mundo. Sobre todo, cuando eres una figura".

Andrés Roca Rey reaparece esta tarde pero no se sabe si Tana Rivera va a estar con él. Aunque en un principio se habló de que reaparecería en Talavera de la Reina, el torero ha confirmado que su regreso se producirá este viernes 15 de mayo en la plaza de toros de Jerez de la Frontera.

Se confirma la noticia que adelantó Dani Carande en la Crónica Rosa de Es la Mañana de Federico en la que Isabel Pantoja y Kiko Rivera compartirán escenario en el Icónica Fest de Sevilla el próximo mes de junio.