El mensaje de Alejandra Rubio a su suegra Mar Flores que acalla los rumores de crisis

Los rumores sobre una posible mala relación entre Mar Flores y Alejandra Rubio han circulado con fuerza durante los últimos días. La ausencia de la modelo este miércoles en la presentación del primer libro de Alejandra, titulado Si decido arriesgarme, disparó las alarmas sobre un supuesto distanciamiento entre ambas. Al evento sí asistió un orgulloso Carlo Costanzia, quien se mostró en todo momento como el gran apoyo de la joven en su debut literario.

Sin embargo, la propia Mar Flores ha decidido dar un paso al frente para desmentir estas especulaciones y presumir de la buena sintonía que mantiene con su nuera. Lo ha hecho en su perfil de Instagram, donde ha publicado una imagen del ejemplar junto a la cariñosa dedicatoria que Alejandra Rubio plasmó de su puño y letra en la primera página de la novela. "Para mi suegra Mar. Ojalá disfrutes tanto leyendo esta historia de amor como lo hice yo escribiéndola (...) Prometo que te divertirá y te olvidarás de todo por un rato. Millones de besos", escribió la joven junto a dos corazones.

A pesar de este gesto público en el universo digital, la actitud de Mar Flores ante los medios de comunicación en la vida real sigue marcada por la discreción extrema. Poco después de mostrar la dedicatoria, Mar fue captada por las cámaras saliendo de un edificio para entrar en su vehículo, donde guardó un silencio sepulcral ante las preguntas de los periodistas, evitando desvelar si ya ha empezado a leer la novela o qué le ha parecido el afectuoso mensaje de la novia de su hijo, ya que prefiere optar por no responder a las cuestiones familiares, entre ellas las relacionadas con su hijo y la llegada de la que será su segunda nieta.