Alejandra Rubio debuta como escritora y presenta su novela arropada por Carlo Costanzia

Ha llegado el momento más esperado para Alejandra Rubio en su nueva faceta profesional. Después de varios meses de intenso trabajo y de una gran expectación mediática, este miércoles 13 de mayo ha aterrizado en las librerías su debut como escritora. Se trata de la novela romántica Si decido arriesgarme, una obra con la que la hija de Terelu Campos busca hacerse un hueco en el siempre competitivo mercado editorial y desligarse, al menos temporalmente, de la presión de los platós de televisión.

El argumento de esta primera incursión literaria gira en torno a Karla, una joven protagonista que se ve envuelta en un complejo triángulo amoroso al enamorarse irremediablemente del hermano de su novio. El personaje de Ulises, recién salido de prisión, aporta el toque de drama y conflicto a una historia que promete atrapar a los lectores aficionados al género romántico.

Para dar a conocer este proyecto, la autora ha convocado a los medios de comunicación en un evento celebrado durante la mañana en la Casa del Libro. Durante la presentación, la nieta de la inolvidable María Teresa Campos ha lucido radiante, mostrando su mejor sonrisa y presumiendo de su evidente estado de gestación. En la actualidad, acaba de comenzar su quinto mes de embarazo y ya ha confirmado que espera una niña, cuyo nombre prefiere mantener en secreto por el momento.

Cabe recordar que la joven anunció recientemente su retirada temporal de la televisión. Esta decisión fue tomada con el firme propósito de disfrutar de su primer embarazo con total tranquilidad, alejándose del foco mediático y de la controversia que a menudo rodea a los personajes públicos. Esta pausa le ha permitido centrarse al cien por cien en la corrección y promoción de su libro, así como en su vida familiar junto a su pareja.

Como era de esperar, Carlo Costanzia no ha querido perderse un día tan trascendental para su novia. Aunque llevan poco más de dos años de relación, la pareja ha demostrado una enorme solidez. En un primer momento, el joven prefirió mantenerse en un discreto segundo plano, intentando pasar desapercibido al fondo de la sala para ceder todo el protagonismo a la escritora. Sin embargo, finalmente mostró su evidente orgullo ocupando uno de los asientos de las primeras filas.

También se la ha visto muiy cercana con su primo, José María Almoguera, a quién no ha dudado en firmarle un libro y concederle unas palabras para el medio que colabora.

Rompiendo con su habitual discreción ante las cámaras, ambos protagonizaron momentos de gran complicidad, incluso besándose apasionadamente en varias ocasiones, dejando claro el dulce momento sentimental que atraviesan mientras esperan la llegada de su primer hijo en común.