Federico, sobre Pantoja: "La lió con Il Divo y ahora con un comunicado innecesario"

Icónica Santalucía Sevilla Fest ha cancelado el concierto de Isabel Pantoja. Ayer el festival lanzó un comunicado anunciando que la artista no ha contestado a la propuesta del festival para celebrar el recital tal como estaba previsto el próximo sábado 27 de junio en la Plaza de España de Sevilla. Las entradas serán reembolsadas por los mismos canales donde fueron adquiridas en un plazo máximo de 48 horas.

Dado que el festival ya había reservado el espacio y asumido los costes de uso y apertura del recinto, el próximo sábado ofrecerá, a partir de las 21:00 horas, una jornada abierta y festiva en la Plaza de España, con un espectáculo de luces culminando con la actuación de Kiko Rivera.

La organización sigue anonadada ante lo que ha pasado, y manifiestan que nunca les había pasado nada igual. Cuando Il Divo se cayó del cartel tuvieron que devolver 1.200 entradas y ahora tienen que devolver el importe de 4.000 entradas.

Bertín Osborne ha reaparecido para recoger un galardón otorgado a la Fundación Kike Osborne, donde detalló cómo ha vivido este último bache médico, cuyo duro proceso de convalecencia le ha obligado a cancelar diversos compromisos profesionales. Aprovechó también para hablar bien de Gabriela Guillén, cuya relación ha mejorado. "Es una chavala estupenda, discreta, es una tía que trabaja como una burra y que no le pide a nadie y mira, pues yo creo que se merece que le vayan bien las cosas", afirmó ante los micrófonos.

Luis Miguel ha estado en México los últimos días atendiendo diversos compromisos profesionales. Está acompañado en todo momento de Paloma Cuevas. El artista fue operado de corazón hace unos días en el hospital Mount Sinaí de Nueva York, referente internacional en cardiología.