Alejandro Albalá y Miri Pérez-Cabrero confirman su relación tras 'Supervivientes'

Lo que comenzó como una serie de rumores y una innegable química en las playas de Honduras se ha materializado, finalmente, en un romance oficial. Miri Pérez-Cabrero y Alejandro Albalá han confirmado de manera pública su relación sentimental, meses después de su participación conjunta en Supervivientes All Stars. Durante su estancia en el reality la complicidad entre ambos fue evidente y captó la atención tanto de la audiencia como de sus compañeros, si bien en aquel momento insistieron en definir su vínculo como una simple amistad.

A pesar del escepticismo inicial de algunos participantes, que dudaban sobre el futuro de esta conexión lejos de las exigentes condiciones de Cayos Cochinos, la realidad ha demostrado lo contrario. Una vez finalizado el concurso televisivo, Pérez-Cabrero y Albalá optaron por seguir conociéndose apartados del foco mediático. Mantuvieron una actitud caracterizada por la máxima discreción, blindando su vida privada ante las continuas especulaciones de la prensa del corazón.

Las primeras pistas sólidas sobre la consolidación de este noviazgo surgieron el pasado mes de marzo, cuando Makoke aseguró en Fiesta que la pareja ya compartía su día a día y que se encontraba "súper enamorada". En aquel instante, siguiendo su estrategia de prudencia, ninguno de los protagonistas quiso hacer declaraciones al respecto, optando por no pronunciarse y jugar al despiste, lo que no hizo sino avivar los rumores sobre su situación sentimental.

Finalmente, la pareja ha elegido el entorno digital para compartir su felicidad con sus seguidores. A través de sus perfiles oficiales han publicado un romántico vídeo en el que aparecen intercambiando muestras de cariño, acompañado por la canción Vitamina del artista Danny Ocean. La publicación ha quedado sellada con un escueto pero significativo mensaje escrito por la exconcursante: "Con todo mi ser @alejandroalbala", confirmando sin lugar a dudas la profundidad de sus sentimientos.

La reacción no se ha hecho esperar. La publicación ha recibido multitud de felicitaciones y muestras de afecto por parte de rostros reconocidos del panorama televisivo. Personalidades como Adara Molinero, Rubén Torres, Javier Ungría y Sofía Suescun, así como varios exconcursantes de MasterChef, han celebrado públicamente esta unión. De este modo, la pareja cierra definitivamente el capítulo de las especulaciones, demostrando que el afecto forjado en la adversidad ha logrado afianzarse con éxito en la vida cotidiana.