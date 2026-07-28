El Dioni estudia presentarse a la alcaldía de El Molar de la mano de Vox

Casi cuatro décadas después de protagonizar uno de los sucesos más célebres de la crónica negra en España, Dionisio Rodríguez Martín, El Dioni, vuelve a ser noticia por un motivo muy distinto: sus aspiraciones políticas. A sus 76 años, el madrileño busca dar el salto a la gestión municipal y concurrir como candidato de Vox a la alcaldía de El Molar (Madrid) en las próximas elecciones locales.

En declaraciones a El Cierre Digital, Rodríguez ha asegurado que existen conversaciones para formalizar esta candidatura en el municipio norteño, un lugar con el que guarda una estrecha relación familiar al ser el pueblo natal de su madre. El Dioni afirma que la idea cuenta con un respaldo notable entre los propios vecinos.

"Aunque estoy jubilado y en octubre cumpliré 77 años, me gustaría presentarme como alcalde de El Molar (Madrid) en las próximas elecciones autonómicas, en representación de Vox. Actualmente lo estoy apalabrando y es muy posible que lo logre. La gente me apoya y me conoce desde siempre, porque de ahí era mi madre", aseguró.

La vida del exvigilante de seguridad dio un vuelco definitivo en 1989. Tras ser degradado de su puesto como escolta de personalidades al transporte de fondos en la empresa Candi SA, decidió tomarse la justicia por su mano. Aprovechando un descuido de sus compañeros durante una entrega en Madrid, tomó el volante del furgón blindado y se hizo con un botín cercano a los 298 millones de pesetas sin pegar un solo tiro.

Su huida hacia Brasil se convirtió en mito popular: tras repartir parte del dinero con unos amigos, consiguió un pasaporte chileno falso, disimuló su fisonomía con un peluquín y gafas de sol, y voló a Río de Janeiro. Allí llevó una vida de lujo, fiestas y limusinas, e incluso pasó por el quirófano para cambiarse el rostro antes de ser detenido por las autoridades.

Tras cumplir tres años y cuatro meses de condena entre prisiones brasileñas y españolas, obtuvo la libertad condicional en mayo de 1995. Desde entonces, aprovechó su popularidad para publicar un libro autobiográfico, cantar en platós de televisión y participar en diversos programas.

Una vida tranquila entre la fe y la petanca

Alejado desde hace años del foco mediático y de las dificultades económicas tras su paso por prisión, Dionisio reside actualmente en el barrio madrileño de Moratalaz junto a su esposa. Su día a día transcurre entre la cocina, las partidas de petanca y el tiempo que dedica a sus hijos, nietos y bisnietos.

Además, señala que mantiene viva una promesa religiosa que hizo en una celda en Brasil, aferrado a una fe que lo ha acompañado durante su proceso de reinvención. Ahora, este peculiar personaje de la historia reciente de España busca cambiar la tranquilidad de su retiro para medirse en las urnas.