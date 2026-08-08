Muere a los 68 años Jorge Messi, el padre de Leo Messi

Un duro golpe para Messi. Su padre, Jorge Messi, ha fallecido a los 68 años tras varios meses ingresado en el hospital, según apuntan desde el medio argentino Infobae a falta de confirmación oficial. Fue durante la disputa del Mundial 2026 cuando se conoció la noticia de que el padre del astro argentino no atravesaba un buen momento de salud.

"Desde el año pasado Jorge Messi tiene un problema de salud bastante grave. No está bien de salud. En los últimos días hubo algunas situaciones que agravaron un poco más su estado y Lionel está viviendo esa preocupación como cualquier hijo lo haría", explicó el periodista Eduardo Feinmann, quien evitó ofrecer detalles sobre el diagnóstico.

"Fue una situación totalmente ajena al fútbol. Pasé días difíciles y complicados. Estoy agradecido a toda la delegación y a mis compañeros porque estuvieron a mi lado y me dieron fuerzas para estar bien", fue lo único que señaló el exjugador del Barcelona al término del partido ante Argelia.

En Infobae explican que el fallecimiento se produjo en un hospital de la ciudad de Rosario, Argentina, en la noche del viernes a las 22:00, sin dar detalles del motivo. Otro de los diarios que se ha hecho eco de esta noticia ha sido Rosario3. Hasta el momento, ni Messi ni su entorno familiar han realizado declaraciones públicas sobre esta información.

Un pilar fundamental

Jorge Messi fue una figura muy importante en la carrera futbolística de Lionel. Luchó por conseguir el tratamiento hormonal que su hijo necesitaba cuando se encontraba en el juvenil de Newell's y cuando el '10' cambió su país natal por Barcelona, con apenas 13 años, se quedó con él para facilitar su adaptación.

Siempre se mantuvo alejado de los medios y apenas concedió unas pocas entrevistas a lo largo de su vida, pero formó parte de decisiones importantes en la carrera de su hijo con presencia en negociaciones y decisiones contractuales.