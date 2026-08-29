Julio Iglesias jr. va a cantar los éxitos de su padre en una gira en otoño

Julio José Iglesias, el hijo de Julio Iglesias e Isabel Preysler, se prepara para la gira dentro de un par de meses en la que interpretará una selección de éxitos musicales de su padre. El 12 de octubre se anuncia su actuación en un teatro de Barcelona y el 16 de noviembre en otro de Madrid. No es la primera ocasión en la que dedica un homenaje a su progenitor, pero esta vez es más amplio, con todo el repertorio elegido entre sus canciones más románticas. Isabel Preysler, que también adora a su otro hijo, Enrique, como intérprete musical, siente hacia Julio José, de cincuenta y tres años, mucha ternura y atenciones, sabiéndolo más frágil y con una carrera en el mundo del espectáculo menos satisfactoria.

En efecto: mientras Enrique —desde que despegó como cantante pop melódico, instalado en los Estados Unidos, que es donde ha desarrollado prácticamente su profesión sin ayuda de su padre— encontró muy pronto el éxito entre la juventud, y continúa disfrutándolo, Julio José Jr. no ha sido tan afortunado con sus canciones. Ambos son distintos, física y temperamentalmente. En tanto Enrique Iglesias es de carácter introvertido, su hermano mayor despliega sonrisas por doquier y empatiza enseguida con el público, gracias a su espontaneidad y simpatía. Otra cuestión es la de sus voces y la elección del repertorio de cada uno. A Enrique lo aclaman en muchos países, ha vendido millones de discos, disfruta de un patrimonio considerable. Julio José no tiene tan importante discografía, es más bien modesta y no puede considerarse un ídolo como sí lo es su hermano.

Julio José y Charisse

No pensaba Julio Iglesias Jr. continuar la saga paterna, sino ser modelo. Un agente lo contrató para exhibir la moda de Gianni Versace. Acabó en 1999 por probar suerte como cantante pop. Del rock suave pasó a interpretar baladas. Alternó esa faceta musical con la de presentador de programas en televisión. A pesar de su tesón y de sus cualidades personales para ser tan conocido como su padre y su hermano, hasta la fecha –y ya son muchos años los que lleva intentándolo– no lo ha conseguido. Posee una bonita voz, pero no emociona, acaso sí divierte cuando adopta giros y gestos bienhumorados. Enrique no ha tenido nunca la debilidad de recurrir al temario musical de su padre. Julio José piensa que este proyecto inmediato puede serle más rentable. Confiesa que nunca ha tenido celos de su hermano y que, según dicen, es el favorito de su padre, del que sabe de memoria sus creaciones, que recuerda haber escuchado desde que tenía tres años.

Julio José Iglesias Jr. nació en Madrid, parto atendido por su abuelo, el ginecólogo doctor Iglesias Puga. Después de aquel dramático secuestro del que este fue objeto, Julio Iglesias pactó con su ex, Isabel Preysler, la decisión de que sus hijos se trasladaran desde Madrid a vivir en Miami. Ocurrió en 1984.

Siempre Julio José estuvo en contacto telefónico con su madre y, ya siendo mayor, viviendo de nuevo a su lado. Alaba de ella su elegancia, su inteligencia, de la que asegura haber heredado su color de piel. Más independiente ha sido siempre Enrique; Julio José, más mimado, al menos por su madre.

Con mucho éxito entre las chicas de su edad se casó con la modelo Charisse Verhaert en 2012, en la finca El Rincón, de Aldea del Fresno, propiedad del padre de su hermana Tamara, el marqués de Griñón. Pareja de incuestionable belleza estética, frecuentemente pasto de las revistas del corazón. Se divorciaron en 2020 y a partir de entonces, Julio José no dejó de aparecer en ellas del brazo de nuevas novias. La última de sus parejas desde 2023 es la espectacular modelo cubana Ariadna Romero. Ni en esa ni en su matrimonio roto tuvo descendencia.

Lo que sí ha hecho siempre Julio José es valerse por sí mismo. Y si no es millonario como su hermano, está acostumbrado a vivir muy bien. Tiene ahora un negocio de calzado deportivo, marca propia compartida con dos socios amigos.