Alex Corretja y Martina Klein llevan 16 años juntos

Son dieciséis años los que llevan unidos, sin papeles de por medio, una pareja formada por el que fuera tenista Álex Corretja y la modelo Martina Klein, habituales tiempo atrás, sobre todo ella, en las páginas de las revistas rosas y de moda.

Álex ha dicho esto sobre Martina: "La amo; una persona que me ha hecho crecer, me ha hecho entender mejor la vida, que me cuida mucho y que me encantaría estar a su lado todos los años que me queden. Afortunados por la vida que tenemos y hemos creado y espero que podamos seguir así, divirtiéndonos, cuidándonos y respetándonos. Confieso que nos lo pasamos en grande. Son dieciséis años los que llevamos unidos, sin casarnos".

Por su parte, Martina ha confesado: "No hace mucho estuvo a punto de pedirme matrimonio… Pero se echó atrás. Aquello ocurrió en un escenario, cara al público".

Tampoco son "pareja de hecho", una figura jurídica que, al comentárselo a ambos, coincidieron en que desconocían su validez: "Nos informaremos".

El tenista y la modelo coincidieron en varias ocasiones, en programas de televisión, eventos, varias fiestas… En una de ellas quien los presentó fue un amigo común, el también tenista Sergi Bruguera. Éste le pidió a Álex si podría llevar a su casa a Martina, pues ambos vivían en la misma localidad barcelonesa, San Cugat. Durante el trayecto, apenas hablaron. Él se sentía algo cohibido, no pretendía hacerla creer que deseaba ligarla, porque entonces tenía novia. Se despidieron cordialmente, pero de una manera algo fría. Pasó largo tiempo hasta que se reencontraron, terminando siendo pareja.

Álex Corretja fue un brillante tenista, número 2 del mundo del ranking ATP en 1999, doble finalista en dos ocasiones en Roland Garros, años 1998 y 2001. Retirado como profesional, ha seguido vinculado al tenis, como preparador y también comentarista para la cadena Movistar.

Mientras Álex cuenta cincuenta y dos años, Martina tiene cuarenta y nueve. Él, catalán; ella argentina, de Buenos Aires, modelo de pasarela y fotografía, también actriz, presentadora de programas en televisión. Con doce años emigró a España, se afincó en Barcelona y con dieciséis se inició desfilando en las más destacadas pasarelas del mundo de la moda, asidua en las revistas del ramo. Intervino en un vídeo de Miguel Bosé, Si tú no vuelves. En 2011 apareció con el personaje de Beatriz en Águila Roja. Diez años después la vimos como colaboradora en TVE de ¡Aquí la Tierra!. Ha sido columnista ocasional de El Periódico de Cataluña, La Vanguardia y Marie Claire, publicando tres libros.

Acerca de su profesión, Martina Klein lo tiene claro: "Hoy, si desfilas en una pasarela, sus organizadores solo esperan de ti que seas una autómata que va y viene".

Su vida sentimental la inició Martina siendo pareja del cantante Álex de la Nuez, entre 1999 y 2008, que formó parte del dúo musical Alex y Cristina. Fueron padres de un niño, Pablo. Por su parte, Álex Corretja estuvo unido a Marta Corts; tuvieron dos hijas, Aroa y Carla.

Álex y Martina han sembrado su hogar con una niña, Erika.