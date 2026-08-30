Paula Echevarría, que no da el paso para casarse, estrena nueva serie

Recuperándose lentamente del dolor que le produjo la muerte de su padre, y tras descansar en su pueblo asturiano de Candás, con el apoyo de su pareja, Miguel Torres, Paula Echevarría afronta su inmediato futuro, con nuevos proyectos, pues tiene la suerte de que la siguen contratando en campañas publicitarias y en televisión, el medio en el que ella ya consiguió la popularidad en series como Velvet y su secuela. Ahora, es en la pequeña pantalla donde se estrena una serie dramática en la que alberga el deseo de que obtenga un buen seguimiento. Se trata de A la deriva, cuyo estreno está fijado para el próximo domingo, 20 de septiembre, en prime time, en Atresplayer, para emitirse más adelante en abierto en Antena 3.

Paula Echevarría, habitualmente risueña, antes del óbito de su progenitor, optimista y llena de vitalidad, es en A la deriva Lucía, la mujer de un pescador al que se da por muerto tras un naufragio junto a varios compañeros. A los dos años, Héctor, así llamado, regresa al pueblo pesquero ficticio, Bastruel, cuando ya la que creía estar viuda ha matrimoniado de nuevo con un paisano de nombre Tristán. Todo cambia en esas vidas, cómo resuelven el dramático embrollo, qué validez tiene la primera boda y la segunda… Son diez episodios de cincuenta minutos cada uno, grabados entre Canarias y Madrid, donde Paula Echevarría pone a prueba su capacidad dramática como actriz.

En la nueva edición de Got Talent, Paula tiene su puesto seguro como coach.

A sus cuarenta y nueve años, Paula comenta que está viviendo momentos difíciles, con mucho dolor, aunque "veo una vida por delante para disfrutar y vivir". Su hija Daniella, fruto de su matrimonio con David Bustamante, cumplió ya su mayoría de edad el reciente 17 de agosto. Divorciados sus progenitores en 2018, tras doce años de unión, han estado siempre muy pendientes de su educación, sabiendo ahora que la joven ha decidido estudiar Marketing.

Paula es madre también de un varón, Miguel, nacido en el transcurso de los ocho años de convivencia con el deportista malagueño Miguel Torres, con quien se siente muy dichosa, estable sentimentalmente, pero sin que quiera dar el paso para una nueva boda con él, quien sí estaría de acuerdo.