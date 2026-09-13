¿Por qué llaman "la loba" a Shakira?

Sabido es, porque la organización de Shakira lleva preparando sus conciertos en Madrid los próximos 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre y el 2, 3, 4, 9, 10 y 11 de octubre, que su presencia constituye uno de los acontecimientos musicales del final veraniego en nuestra capital.

Son actuaciones englobadas en su gira mundial Las mujeres ya no lloran World Tour. No han podido programarse en ninguno de los estadios de fútbol madrileños al no estar disponibles, razón por la que esas actuaciones tendrán lugar en un escenario desconocido hasta la fecha, recinto temporal y efímero, con capacidad para cincuenta mil espectadores, situado en la zona sur de la periferia madrileña, en el distrito de Villaverde, alejado del centro de la capital de España.

Está previsto que en el espectáculo tomen parte varios concursantes destacados de Benidorm Fest.

Shakira es una estrella del pop, con baladas conocidas en Hispanoamérica y en países europeos donde sus canciones han llegado al corazón de millones de seguidores, como Hips Don't Lie y Waka Waka (Esto es África). El éxito que catapultó mundialmente a Shakira fue Suerte. En los últimos meses su número más difundido es Dai Dai, junto a Burna Boy.

Natural de Barranquilla, Colombia, de ascendencia libanesa, vino al mundo hace cuarenta y nueve años. En su pasaporte figura esta identidad: Shakira Isabel Mebarak Ripoll. Cantautora, bailarina, productora artística, actriz y empresaria, vendedora de millones de discos y participante en espectaculares shows, donde deslumbra con su atractivo físico y la puesta en escena. El concierto con mayor audiencia lo ha celebrado recientemente en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, Brasil, el pasado 2 de mayo, ante alrededor de dos millones de espectadores.

Por un concierto cobra alrededor de trescientos cincuenta mil dólares la hora. No es de extrañar que a estas horas su patrimonio se eleve a cuatrocientos millones de euros, correspondientes a sus giras, discos, publicidad…

En lo referente a su vida íntima, fue novia de Antonio de la Rúa, hijo del entonces presidente argentino, entre los años 2000 y 2010. Conoció a Gerard Piqué, jugador del Barça, durante los Mundiales de fútbol de 2010. El encantamiento de ambos los llevó a vivir en la localidad barcelonesa de Esplugues de Llobregat, en una lujosa urbanización, cuya vivienda, de esas que se conocen como de alto standing, la ocupa en la actualidad ese ídolo llamado Lamine Yamal, que pagó por ella alrededor de catorce millones de euros.

Shakira y Gerard Piqué estuvieron juntos una docena de años y engendraron dos hijos, separándose en 2022. Ella se afincó con estos en Miami, mientras que el internacional defensa continuó residiendo en Barcelona, entre controvertidos negocios y otras relaciones sentimentales.

Shakira ha incluido en su repertorio alguna canción propia con estrofas cuyas letras aluden a su ex de manera críptica. Con doce álbumes de estudio grabados y siete giras internacionales Shakira es indudablemente una diva del pop, a la que se espera en Madrid, en sus ya citados conciertos, con absoluta expectación.

A su nombre se agrega frecuentemente en la prensa un mote, el de La Loba. Así la llaman porque representa la liberación femenina, el instinto salvaje, la fuerza, la astucia y el control de una mujer sobre su propio destino.