Han tenido que pasar muchos meses hasta que la ganadora del Benidorm Fest 2021 y tercera finalista de Eurovisión 2022, Chanel Terrero, publique una nueva canción. "Toke" es su nuevo single y ya puedes escucharlo en todas las plataformas digitales así como en Youtube.

Esta canción además será la que acompañe a la Selección Española de Fútbol en el Mundial de Qatar, la propia letra tiene varias referencias a este acontecimiento. Tanto es así que en los primeros segundos del videoclip está la primera referencia, un grupo de jóvenes jugando con la PlayStation a un videojuego de fútbol, en donde aparece una de las grandes estrellas y jóvenes promesas de la Selección Española, Pedri.

"Estoy muy feliz por poder presentar mi nueva canción y abrir esta nueva etapa junto a mi público. Sé que estabais esperando nueva música y por fin...¡llegó la mami!. "TOKE" es un tema para bailar, para disfrutar y también para animar. Espero que la disfrutéis mucho. Gracias por el apoyo", ha comentado Chanel Terrero tras publicar el vídeo en YouTube.

LETRA DE "TOKE" DE CHANEL

"Llego la mami… Chanel"

Si me ven por la calle traigo el aguaje que no pueden costear

No pidan que le baje, estoy en mi viaje y no le voy a bajar

Subo como ascensor

Bronceadita en el sol

En la disco sudor

Mucho humo, mucho cash en el mall

Iniesta metiendo el gol

Despegando a todas como un avión

Mayday

Out of control its an emergency

So drop it low and papi put it on me

I hope your ready pa dejarlo caer

Una vez y otra vez y otra vez

Toke Toke Toke Toke

Todo el mundo loco para que esto rebote

Toke Toke Toke Toke

Yo estoy al mando papi no te equivoques

Toke Toke Toke Toke

Todo el mundo loco para que esto rebote

Toke Toke Toke Toke

Yo estoy al mando papi no te equivoques

La noche esta dolce

Llegamos en los Banshee

Prendimos el party

Chanel esta Bulgary

Gastando los Benjis

Con todas las babies

Chupito de teki

Nos ponemos crazy

Tengo tanto flow que el me copia es barato

Palomo solo viste a los de su contacto

Yo soy lo que tu sueñas ser por un rato

Tu lo intentas pero para mi esto es innato

Toke Toke Toke Toke

Todo el mundo loco para que esto rebote

Toke Toke Toke Toke

Yo estoy al mando papi no te equivoques

Toke Toke Toke Toke

Todo el mundo loco para que esto rebote

Toke Toke Toke Toke

Yo estoy al mando papi no te equivoques