Alba Renai, la nueva presentadora de Mediaset creada por inteligencia artificial

Mediaset España ha creado a su primera presentadora diseñada y entrenada por inteligencia artificial y la ha llamado Alba Renai. A través de un comunicado, la empresa audiovisual ha anunciado que ha sido diseñada por la filial digital de Supervivientes 2024 para conducir Supersecretos con Alba Renai, un nuevo nuevo espacio que Mitele y Telecinco.es estrenan este jueves 14 de marzo con contenidos inéditos y exclusivos sobre el reality de Honduras.

Alba Renai, creada y producida el pasado mes de septiembre por la división de innovación VIA Talents de BE A LION, se convierte de este modo en la "primera influencer virtual entrenada por Inteligencia Artificial que presentará un espacio asociado a un gran formato televisivo en nuestro país".

https://www.instagram.com/p/C4dhkq-iW49/?hl=es

En Supersecretos de Alba Renai, los seguidores del formato podrán acceder a la última hora del programa, con imágenes inéditas de lo que sucede en los Cayos Cochinos hondureños y bajo el particular punto de vista de la propia presentadora.

Este espacio, cuyos mejores momentos serán ofrecidos en los perfiles de Instagram y TikTok de la propia presentadora, amplía la cobertura digital de Supervivientes en Mediaset España, con la última hora en Telecinco.es y las redes sociales; resúmenes diarios en primicia en Mitele PLUS; y votaciones gratuitas para expulsar en Mitele.

BE A LION, compañía referente en la creación y ejecución de estrategias de marketing en los nuevos entornos de comunicación -tales como redes sociales, marketing de influencia y experiencias inmersivas- a través de contenido y publicidad, es la responsable de la creación, producción y promoción de Alba Renai a través de su unidad de innovación VIA Talents. Con una metodología innovadora que combina la creatividad humana con la Inteligencia Artificial, BE A LION ha logrado crear una conexión entre las marcas y sus audiencias en este nuevo paisaje mediático.

La inclusión de Alba Renai en un gran formato de televisión como Supervivientes supone un importante paso en la innovadora colaboración entre el entretenimiento tradicional y las nuevas formas de comunicación digital protagonizados por una IA.