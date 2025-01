Isabel Díaz Ayuso, huésped inesperada en el santuario de Frank Cuesta en Tailandia

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha protagonizado una peculiar visita durante las vacaciones navideñas al Santuario Libertad, el terreno e instalaciones gestionadas por el conocido herpetólogo Frank Cuesta en Tailandia. El lugar, conocido por albergar a una gran variedad de animales, ha recibido a numerosas personalidades públicas y figuras anónimas, pero la visita de Ayuso no ha pasado desapercibida, especialmente por el tono humorístico y distendido con el que Frank Cuesta la ha documentado.

El propio Frank compartió en sus redes sociales una imagen en la que se ve a Ayuso con un loro en la cabeza, mientras al fondo aparece Zorro, el hijo del presentador. Pero lo que más ha llamado la atención ha sido un vídeo publicado en su canal de YouTube, donde Cuesta, fiel a su estilo sarcástico, muestra una escena de la presidenta madrileña instalando una placa en el santuario con el texto "Plaza de Isabel Díaz Ayuso".

Facha-Fascista se me cuela en el santuario. Para ver el video, id al canal de youtube. pic.twitter.com/RlHipkvvvN — Frank Cuesta (@Frank_Cuesta) January 9, 2025

En el vídeo, Ayuso aparece clavando una pica para colocar la placa, mientras bromea: "Aquí todo el mundo pone de todo, que si el Javi Oliveira, el Gref, el Plex... ¡Ni hoz ni martillo, aquí libertad!". Tras terminar la tarea, concluye con un irónico: "Ale, así sí, arreglao", antes de desaparecer de las imágenes.

Frank Cuesta, conocido por su sarcasmo y opiniones sin filtros, no dejó pasar la oportunidad de bromear sobre la visita. "Ya habéis visto el primer clip. Se me ha colado una fascista en el santuario, no sé cómo", comentó con su habitual estilo mordaz. Acto seguido, aclaró que la presidenta había visitado el lugar junto con unos amigos y que había sido una estancia discreta: "Han venido unos amigos a pasar unos días al santuario y lo hemos tenido en secreto porque querían estar tranquilos. Ya están de vuelta en Madrid. Lo han pasado bien."

La relación entre Frank Cuesta e Isabel Díaz Ayuso no es nueva. El herpetólogo ya había expresado en varias ocasiones su admiración por la presidenta, tanto en redes sociales como en sus vídeos. Incluso, hace dos años, la invitó públicamente a visitar el santuario en tono jocoso, dedicándole una canción y afirmando: "Puedes venir cuando quieras, estás invitada.

Un santuario con historia y polémicas

El Santuario Libertad, que se extiende a lo largo de 37 hectáreas, ha sido escenario de múltiples historias, tanto de rescate animal como personales. Cuesta adquirió el terreno hace más de una década por 860.000 euros, pero la propiedad se vio envuelta en polémicas durante su divorcio con su exmujer, Yuyee. Dado que las leyes tailandesas no permiten a los extranjeros comprar ciertos terrenos, el santuario estuvo registrado a nombre de Yuyee, lo que derivó en una compleja disputa tras la separación.

Finalmente, la titularidad fue transferida por 165.000 euros a una sociedad gestionada por Cuesta y que pertenece a sus hijos. Este proceso no estuvo exento de tensiones, como él mismo relató: "El momento de la firma ha sido muy feo, porque la relación entre Zorro y su madre está muy deteriorada. Ver a un hijo con una madre que no quiere ni mirar... ha sido muy feo".