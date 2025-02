Los Morancos visitaron la noche del jueves el plató de El Hormiguero para hablar sobre Bis a Bis, el show que están llevando a cabo en el Teatro Capitol de Madrid. Además de comentar su nueva y exitosa obra, también tuvieron tiempo para contar varias de sus divertidas anécdotas que les han ocurrido en los últimos años. Dentro de su característico tono de humor, incluso bromearon sobre dos personajes que han sido tendencia esta semana en la competencia de Pablo Motos, Mediaset.

El primero en ser mencionado fue Montoya, el protagonista de la última edición de La Isla de las Tentaciones, quien se ha convertido en un fenómeno viral a nivel mundial en lo que llevamos de año. Jorge Cadaval, el mayor de Los Morancos, entró al plató imitando al joven utrerano con gran desparpajo.

"Pablo, ¿no sabes quién soy?", le decía el humorista. A lo que el presentador prefirió no contestar. Posteriormente, su invitado recibió su regalo por entrar en el Club Infinity de El Hormiguero, un reloj TAG Heuer, serigrafiado por dentro con su nombre y el del programa.

Las mofas sobre el viaje de Calleja al espacio

Llegó entonces el turno del otro hermano. César tomó el relevo y se dirigió a Jorge Salvador, director de El Hormiguero: "Escúchame una cosa. Tú estás menos en el programa que Calleja en el espacio", en referencia al vuelo espacial que Jesús Calleja realizó este mismo martes.

"Lo de Calleja es una cosa… No sé si lo habéis oído. ¿Cuánto tiempo ha estado Calleja en el espacio?", preguntó Jorge Cadaval. "En el espacio estuvo tres minutos y medio", le respondió Pablo Motos, mientras César Cadaval se subía a la mesa imitando a un astronauta.

"Me ha dejado la boca abierta, me he quedado flipado. Ha estado muy poco tiempo, yo estaba expectante", aseguró el hermano mayor, quien resumió el viaje de Jesús Calleja: "Ha dado una vuelta, ha mirado a ver si veía León, que es su tierra, no le ha dado tiempo y para abajo otra vez", dijo el sevillano, provocando la risa del público.

El hermano pequeño siguió la broma con Jorge Salvador y le dijo: "¿Sabes quién me ha llamado esta tarde? Calleja, que había quedado con Jorge Salvador, pero solo tres minutos", continuando con el chiste iniciado por su hermano. Eso sí, Pablo Motos les recordó que, al menos, el leonés había estado en el espacio. Y es que Calleja ha hecho historia al convertirse en el tercer español en viajar al espacio.