Vicky Martín Berrocal descubre un capítulo oculto de su familia durante la grabación de 'Las Berrocal'

Vicky Martín Berrocal y su madre, Victoria Martín, acudieron este martes a El Hormiguero para presentar Las Berrocal, el docureality familiar que han realizado para Movistar Plus+ y que verá la luz el próximo 20 de mayo. Lo que debía ser una entrevista promocional, acabó convirtiéndose en una escena personal, al compartir con la audiencia uno de los momentos más impactantes del programa: la confesión de un secreto familiar guardado durante décadas.

Un secreto inesperado en plena cena

Durante la entrevista, Vicky relató cómo vivió la escena en la que, por sorpresa, su madre confesó tener una hermana cuya existencia jamás había mencionado:"Me la pega bien en la primera cena. Me senté y soltó: ‘tengo una hermana’. Te quedas tonto. Nos giramos como diciendo… y un sobrino, su hijo. ¡Tengo 52 años y no me había enterado! Y ella dice que tiene muchos más secretos", recordó la creadora del podcast A solas... con Vicky Martín Berrocal.

Victoria Martín, por su parte, justificó la decisión de haber mantenido ese y otros secretos en silencio durante años: "Lo que pasa es que los secretos que tengo los he contado poco a poco. No me gusta hacer sufrir a la gente. Si ya lo he sufrido yo, para qué quiero que los sufran ellas", explicaba.

💥 [SPOILER] Vicky Martín Berrocal y su madre Victoria llegan con 'Las Berrocal', su docu-reality que promete emociones fuertes #VickyVictoriaEH pic.twitter.com/TegMXXIj4N — El Hormiguero (@El_Hormiguero) May 13, 2025

Un pasado que cambia la historia familiar

En la escena proyectada se ve cómo Victoria cuenta a su hija que la existencia de esa hermana tiene origen en una historia complicada: "Resulta que mi padre tuvo una relación con otra mujer y de ahí nació una hija". La reacción de Vicky fue inmediata:"¿Perdona? ¿Hija de tu padre antes de estar con mi abuela?", preguntó, a lo que su madre respondió con franqueza: "No, no. Estando".

Al terminar la escena, Vicky volvió a dirigirse a su madre con una mezcla de reproche y desconcierto: "No sé por qué guarda tantos secretos, pero me da coraje. Ella se salva diciendo que me lo ha contado, pero que no la he escuchado. No mamá. Siempre te escucho y esto no me lo habías dicho. Lo hubiera escuchado, pero no lo contaste", sentenciaba Berrocal hija.