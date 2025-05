Final de Eurovisión: Austria gana 'in extremis', Israel enamora y España tercera por la cola

Basilea (Suiza) ha acogido este sábado la gran final de Eurovisión donde los 26 países clasificados han luchado en el escenario del estadio St. Jakobshalle para alzar con el ansiado micrófono de cristal. Una noche cargada de emociones que se ha vivido con mucha intensidad desde nuestro país, gracias al estupendo trabajo que ha realizado nuestra representante Melody no solo con su actuación, sino con su implicación en los eventos previos, donde ha conseguido meterse en el bolsillo a los eurofans.

Si su interpretación de "Esa Diva" en la primera semifinal ya fue de infarto, no ha sido menos en la final, donde una arrebatadora Melody ha dado lo mejor de sí misma, dejando una sensación de orgullo en nuestro país palpable en la calle y en las redes sociales. Desde Chanel, no se había vivido una semana eurovisiva tan intensa e ilusionante (pese a las pocas posibilidades que había de ganar). Pero Melody ha ido dejar el pabellón alto, a lucirse, a derrochar arte y a vender la marca España. Las expectativas las ha dejado para otros, quizá por eso la hemos visto disfrutar tanto y ser una de las representantes más carismáticas de esta 69 edición del certamen.

Eso no ha sido suficiente para que la de Dos Hermanas consiga un puesto destacado en la palmarés de la final, conformándose con un puesto 24. Un lugar del todo injusto, que evidencia la inferioridad de condiciones de nuestro país en el festival y cuya actuación ha sido opacada por el nuevo mensaje de RTVE sobre el conflicto de Israel y Hamás. El grupo de comunicación español ha vuelto a repetir su apoyo a Palestina, sumándose a lo que hizo Bélgica en la primera semifinal emitiendo un mensaje antes del inicio de la gran final de Eurovisión 2025: "Frente a los derechos humanos, el silencio no es una opción. Paz y Justicia para Palestina. RTVE".

Melody y su canción han obtenido 27 puntos del jurado y tan sólo 10 puntos del televoto. Si desglosamos la puntuación vemos que ha obtenido 10 puntos de Albania, 5 de Azerbayán, Francia y Malta y 2 de Suecia. En cuanto a los votos del público la puntuación ha sido 10 de Portugal, 3 del Resto del Mundo y 1 punto desde Irlanda.

Austria gana el micrófono de Oro pero Israel enamora a Europa

Por su parte Israel ha vuelto enamorar una vez más a Europa quedando en un digno segundo puesto con Yuval Raphael y su canción "New Day Will Rise", escrita por Keren Peles y producida por Tomer Biran. Una emotiva interpretación con la que ha intentado transmitir la historia de su país, después de haber sido una de las supervivientes de la matanza de Hamás el 7 de octubre de 2023: "Quiero contar la historia, no desde un lugar en el que busque compasión. Quiero que surja de un lugar en el que me mantenga firme frente a ella y frente a las críticas, que estoy 100% segura de que vendrán del público", dijo tras ser seleccionada.

Como ya sucedió el año pasado, Israel ha repetido este año su éxito en el televoto. En esta ocasión, la cantante Yuval Raphael ha acumulado un total de 297 puntos. Han sido menos que los 323 conseguidos en 2024, aunque suficientes para liderar la clasificación durante gran parte de la noche.

Finalmente el ganador ha sido Austria y su representante JJ con su tema "Wasted Love", confirmando su victoria después de semanas como uno de los favoritos de la edición. Austria suma una nueva victoria después del logro en 1966 de Udo Jurgens y 2014 con Conchita Wurst: "Sería el mayor honor de mi vida traer el trofeo a casa y Eurovisión a Austria. Si eso volviera a ocurrir, estaría literalmente llorando en el suelo", dijo en una entrevista el ya convertido en ganador del micrófono de oro.

Ha conseguido superar ‘in extremis’ a Israel, que ha sido el país que más votos ha logrado en televoto, con 297 puntos, pese a que el jurado solo le ha otorgado 60 puntos.

