¿Cuántas veces ha ido Revilla a 'El Hormiguero'?: "Es la millonésima vez"

El pasado martes por la noche, Miguel Ángel Revilla regresó a El Hormiguero, donde ya se ha convertido en un invitado recurrente. El expresidente de Cantabria ha pasado a ser la persona que más veces ha acudido al programa de Pablo Motos, con 34 ocasiones, contando con su última entrevista el 20 de mayo.

Durante el programa, Revilla habló abiertamente sobre la demanda interpuesta por el rey emérito, asegurando que no piensa retractarse. "Me piden que diga que he mentido, pero solo he repetido lo que ya se ha publicado", afirmó el expresidente de Cantabria, que además reconoció que debería haber hablado de "presunto corrupto y delincuente" y a veces se le olvidaba decir la primera palabra.

El Hormiguero triunfó en audiencias durante su visita, ya que el programa de Antena 3 consiguió un 17,6% de cuota de pantalla y 2.202.000 espectadores de media, mientras que el formato competidor de Broncano, La Revuelta, solo logró obtener un 11,3% de share y 1.407.000 seguidores de media.

La gran audiencia que consigue acaparar el expresidente cada vez que acude al programa de Antena 3 es una de las razones por las que El Hormiguero siempre apuesta por su presencia. De hecho, el expresidente de Cantabria encabeza el Club Infinity del formato y ha pasado a convertirse en el amuleto de Pablo Motos para ganar espectadores.

Comentarios de los usuarios en X

Sin embargo, no todo el mundo está tan de acuerdo con que el cántabro acuda con tanta continuidad al programa. Algunos usuarios bromean en la red social X escribiendo comentarios como "Revilla en El Hormiguero por 73647353677855 vez", "Hoy en El Hormiguero Miguel Ángel Revilla vuelve a tener como invitado a Pablo Motos" o "La millonésima vez que va Revilla al Hormiguero...Qué aburrimiento de programa".

Revilla en El Hormiguero por 73647353677855 vez. 🥴 pic.twitter.com/HBQ5Od8I00 — Begoña (@begociro) May 20, 2025

Más allá del humor, también abundaron las críticas abiertas a su reiterada presencia. Algunos se mostraron directamente molestos: "¿Qué hemos hecho mal los que vemos a diario El Hormiguero para merecer el castigo recurrente de Revilla? A cambiar de canal, no hay otra…", "Veo todos los días El Hormiguero pero no puedo con el tonto de Revilla, el bocachancla dando consejos y lecciones de honestidad" o "Veo El Hormiguero desde siempre, pero hoy he cambiado a Broncano. A ese punto he llegado por librarme del Revilla. ¡Qué pesadez! Siempre que viene al hormiguero paso totalmente del programa".

¿Quiénes son los famosos que más han visitado el programa? ​​​​

Aparte de Revilla, hay muchos otros famosos que acuden de forma recurrente al programa de Pablo Motos. Por ejemplo, el actor y director Santiago Segura, quien se sitúa el segundo con 30 visitas. Mario Casas y Arturo Valls son otros de los integrantes del llamado Club Infinity.