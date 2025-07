Pelayo Díaz aclara si volvería a Supervivientes: "Ha sido la experiencia más dura"

Pelayo Díaz ha comentado su paso por Supervivientes, y lo ha hecho con total honestidad en el evento de YSL. El estilista y comunicador no ha dudado en calificar el reality como un verdadero reto: "Ha sido la experiencia más dura, pero también la más gratificante", confesó a Chic.

Después de semanas enfrentándose al hambre, al aislamiento y a los desafíos emocionales que supone la convivencia extrema, Pelayo asegura que no se arrepiente de haber vivido la experiencia. "Lo disfruté muchísimo y sin duda ha sido una elección que repetiría… si no lo hubiera hecho ya", añadió entre risas. Aunque si le ofreciesen volver a la isla de momento no aceptaría porque "acaba de llegar".

Durante su estancia en Honduras, Pelayo vivió momentos especialmente complicados: desde la exigencia física hasta el desgaste emocional. Aun así, asegura que todo formó parte de un aprendizaje profundo. "Me transformó. Te conecta contigo mismo de una forma que no esperas. Por eso lo repetiría", concluyó sobre la experiencia que marcó un antes y un después en su vida.

Lejos de los focos y del maquillaje de pasarela, Pelayo demostró que también es capaz de enfrentarse a una realidad extrema y salir más fuerte.

El duelo que expulsó a Pelayo

Pelayo Díaz fue expulsado de la isla en la penúltima gala, de Supervivientes, dos semanas antes de la final – que tuvo como ganador a Borja –, tras perder un enfrentamiento directo con Álvaro Muñoz Escassi. La audiencia, mediante sus votos, eligió que fuera Pelayo quien abandonara el concurso.

A pesar de ser uno de los favoritos del público y resistir en todas las nominaciones, no consiguió superar ese duelo decisivo en la palapa. Pelayo se despidió visiblemente emocionado, dedicando unas palabras emocionales a sus compañeros y al equipo: "Ha sido un auténtico privilegio estar aquí… Me voy con la cabeza alta".