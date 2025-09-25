El gesto de un concursante de OT a su compañera que emociona a los fans: "Tú no eres menos"

En esta edición de Operación Triunfo, los participantes se muestran cada vez más conscientes de la importancia de la salud mental y del apoyo mutuo dentro de la Academia. Lejos de verse únicamente como rivales, los dieciséis concursantes han entendido que durante los tres meses que pasarán conviviendo, compartirán no solo ensayos y clases, sino también emociones, miedos e inseguridades. Esa convivencia ha generado un ambiente de compañerismo en el que cada gesto de ánimo o cada palabra de aliento se vuelve fundamental para sostenerse en los momentos de mayor presión.

La primera semana en la Academia no ha sido fácil para los concursantes, que poco a poco han empezado a mostrar sus miedos e inseguridades más allá del escenario. Judit fue una de las primeras en confesar su temor a las cámaras y a la convivencia, sentimientos que se mezclaban con la nostalgia por las personas que dejó fuera. Mientras Guillo, Olivia y Guille intentaban consolarla, ese mismo ambiente de vulnerabilidad se extendió al grupo, hasta que Claudia admitió con sinceridad: "He llorado todas las noches". Sus palabras sorprendieron a sus compañeros y provocaron un emotivo abrazo de su amiga Olivia que, entre risas y ternura, le respondió: "No lo sabía, la próxima vez me avisas y lloramos juntas".

El apoyo de Guille a Salma: "Tú no eres menos"

Esta semana, Salma se enfrenta a un reto exigente junto a Olivia y Laura. El trío tendrá que interpretar "If You Could Read My Mind", la icónica canción de 1970 de Gordon Lightfoot. Aunque sobre el papel la propuesta puede parecer un momento brillante para lucirse, para Salma se ha convertido en un verdadero desafío. Las múltiples melodías, los constantes cambios tonales y la complejidad de la pieza la hacen sentir insegura, un sentimiento que la llevó a refugiarse en su compañero Guille entre lágrimas.

El apoyo de Guille fue inmediato. "Tú no eres menos que ninguna de las dos", le dijo con firmeza, intentando aliviar la presión que su amiga sentía al compararse con sus compañeras. Salma, todavía conmovida, respondía con un tímido: "No quiero hablar de eso aquí", dejando entrever la dificultad que tiene para mostrar su vulnerabilidad en un espacio donde sabe que las cámaras le observan.

Las inseguridades de Salma no se limitan únicamente al escenario. En clase, ya había experimentado esa sensación de agobio al enfrentarse a la canción, y lo último que quería era que tanto sus compañeros como sus profesores la vieran débil. Aun así, decidió mostrarle a Guille una grabación de su ensayo, temiendo la crítica. Para su sorpresa, su compañero la aplaudió con entusiasmo, reconociendo su esfuerzo y el avance que había logrado.

"Te queda una semana para currar, y vas a mejorar mucho", la animó él con convicción. Pero Salma, todavía atrapada en sus miedos, respondía: "Me he agobiado". Guille, lejos de desanimarse, insistió en darle la vuelta a esa sensación: "Es genial agobiarse, pero que el agobio sirva para ir para arriba". El intercambio entre ambos reflejó no solo la confianza que existe entre los concursantes, sino también la madurez con la que algunos enfrentan la presión, convirtiendo los nervios en motivación.

Salma, aunque todavía temerosa, admitía: "Es un reto, es lo que quiero", tratando de convencerse a sí misma de que el esfuerzo valdrá la pena. No obstante, confesaba que lo que más miedo le daba era perder la voz justo en el momento más importante, después de toda una semana de ensayos intensos, sumado al baile y movimiento sobre el escenario. Guille le aconsejaba equilibrar el trabajo con descanso, cuidar su instrumento vocal y confiar en sí misma.

En una de sus confesiones más personales, Salma compartió la voz de su padre, que siempre le repetía que nunca debía mostrarse insegura. "Aquí me estoy pasando un pueblo", admitía entre lágrimas, reconociendo lo difícil que es mantener esa fortaleza en un ambiente tan competitivo.

Judit lanza un mensaje de confianza en uno mismo

Carlos se ha mostrado sensible ante algunos comentarios que han afectado en la Academia. "Si te ha molestado como te lo ha dicho, díselo con naturalidad", le recomienda Judit. Su compañera, al verlo en esa situación, le aconsejó defender siempre sus opiniones y "apoyar con firmeza su decisión", recordándole que equivocarse es parte natural del proceso. "Tienes que tener más seguridad en ti mismo", comenta.

Para darle un ejemplo, Judit compartió cómo afronta ella la convivencia dentro de la academia. Reconoció que es más tranquila y menos movida que el resto, y que aunque algunos comentarios podrían incomodarla, prefiere tomarlos con distancia para que no le afecte. "Si me apetece lo hago y si no, pues no", aseguró, transmitiéndole a Carlos la importancia de ser auténtico y confiar en sí mismo. Antes de terminar, le recordó con cariño y determinación: "Eres capaz de esto y mucho más".

Teyou se rompe: "Lo odio"

Durante el repaso de la Gala 1, Teyou no pudo ocultar su descontento tras verse en pantalla y analizar su propia actuación. Con evidente frustración, la concursante admitió: "No me gusta nada, lo odio". A medida que avanzaba en su reflexión, fue desgranando cada detalle que le incomodaba: "Cómo me veo, cómo lo defiendo, cómo lo canto, las caras, cómo me muevo...". Sus palabras, cargadas de autocrítica, revelaban el peso de la autoexigencia que se impone a sí misma. La emoción terminó por desbordarla y las lágrimas aparecieron frente a sus compañeros, que rápidamente se acercaron para mostrarle su apoyo. Rodeada por ellos, Teyou reconocía entre sollozos su mayor temor: "No quiero que me pase más", dejando claro su deseo de no volver a cometer errores sobre el escenario y de poder ofrecer siempre su mejor versión en las galas.

La directora de la Academia, Noemí Galera, y del director musical, Manu Guix, no dudaron en dirigirse a la joven cantante para tranquilizarla. Ambos coincidieron en señalar que su actuación no había estado tan mal como ella pensaba, y le recordaron la importancia de no dejarse vencer por el miedo escénico. Además, le aconsejaron no caer en una autoexigencia desmedida, está bien querer hacerlo lo mejor posible, pero sin que la presión le pase factura.

Operación Triunfo hace 25 años

Con el paso de los años, la forma de acompañar y guiar a los concursantes ha cambiado notablemente. Antes el enfoque estaba casi exclusivamente en la técnica vocal y la interpretación musical; sin embargo, hoy se valora también el cuidado emocional de los participantes. Aunque eso no quita, que en OT2025 también se lleven algún ‘broncOT’.

Cada persona vive los retos de manera distinta, y los profesores, al igual que los propios compañeros, han aprendido a adaptar sus consejos y su apoyo en función de las necesidades de cada uno. Esto ha convertido la experiencia en un proceso mucho más humano, donde la empatía y la comprensión se han vuelto tan relevantes como el talento.