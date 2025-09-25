Menú

Víctor Elías en OT2025 y los 'triunfitos' no reconocen al actor convertido en cantante

Los jóvenes concursantes no recuerdan lo que para muchos es parte de la historia: hace 20 años desde ‘Los Serrano’ y aquel "A toda mecha"

Víctor Elías en Operación Triunfo 2025 | Directo OT

La presencia de Víctor Elías en OT2025 ha causado sorpresa entre los concursantes. Conocido principalmente por su papel como actor interpretando a ‘Guille’ en la serie ‘Los Serrano’, Elías decidió hace ya mucho dar un giro a su carrera y probar suerte en la música, algo que le venía de familia y por lo que siempre había sentido pasión. Este jueves el compositor y músico ha acudido a la Academia para dar una clase de composición.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención en las redes sociales ha sido lo que los internautas han interpretado como el desconocimiento de los participantes por su faceta como actor o su existencia.

Cuando Noemí Galera ha anunciado la visita de Víctor, han saltado de emoción al grito de: "El marido de Ana Guerra". "Me encanta", "Me voy a poner guapísima", reaccionaban algunas de las que conocían la existencia del artista.

Los concursantes más jóvenes de esta edición tenían apenas 10 años cuando Operación Triunfo volvió a la pequeña pantalla tras varios años de parón, y en ese momento la mítica serie de la familia numerosa ya no se emitía. Fue en OT2017, donde participó Ana Guerra, quien en 2021 inició un romance con Víctor Elías que culminó con un ‘sí quiero’ el pasado año.

A pesar de ello, muchos de los nuevos concursantes parecían no reconocerlo al principio, lo que ha generado situaciones curiosas y desconcertantes en redes sociales, recordando a todos que el tiempo pasa y que ya han pasado 20 años desde la canción de "A toda mecha".

Noemí le ha presentado con emoción mostrando con ternura su relación con el artista y su cercanía con la exconcursante Ana Guerra: "Es que es mi yerno", ha comentado entre risas.

Han sido muchos los que han aplaudido su gran carrera musical y otros tantos que desconocían esta faceta los que le han descubierto.

Una clase que los concursantes han aprovechado al máximo para comenzar con sus dotes en composición.

