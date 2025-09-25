Víctor Elías en OT2025 y los 'triunfitos' no reconocen al actor convertido en cantante

La presencia de Víctor Elías en OT2025 ha causado sorpresa entre los concursantes. Conocido principalmente por su papel como actor interpretando a ‘Guille’ en la serie ‘Los Serrano’, Elías decidió hace ya mucho dar un giro a su carrera y probar suerte en la música, algo que le venía de familia y por lo que siempre había sentido pasión. Este jueves el compositor y músico ha acudido a la Academia para dar una clase de composición.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención en las redes sociales ha sido lo que los internautas han interpretado como el desconocimiento de los participantes por su faceta como actor o su existencia.

Cuando Noemí Galera ha anunciado la visita de Víctor, han saltado de emoción al grito de: "El marido de Ana Guerra". "Me encanta", "Me voy a poner guapísima", reaccionaban algunas de las que conocían la existencia del artista.

Los concursantes más jóvenes de esta edición tenían apenas 10 años cuando Operación Triunfo volvió a la pequeña pantalla tras varios años de parón, y en ese momento la mítica serie de la familia numerosa ya no se emitía. Fue en OT2017, donde participó Ana Guerra, quien en 2021 inició un romance con Víctor Elías que culminó con un ‘sí quiero’ el pasado año.

A pesar de ello, muchos de los nuevos concursantes parecían no reconocerlo al principio, lo que ha generado situaciones curiosas y desconcertantes en redes sociales, recordando a todos que el tiempo pasa y que ya han pasado 20 años desde la canción de "A toda mecha".

Sabes que te estás haciendo mayor cuando pones #OTDirecto25S y entra Víctor Elías (Guille de Los Serrano) y la reacción de los concursantes al verlo es la misma que si me hubieran visto a mi 😂😂😂 — Nuhazer Rodríguez 🇮🇨 (@NuhaRguez) September 25, 2025

conocen a victor elias por ser el marido de ana guerra ….. m siento muy mayor de repente https://t.co/x5feaRzzjl — lía 🫧 (@pumisbailongo) September 25, 2025

Víctor Elías dando una clase de composición. Se viene el "A toda mecha" 2025 version #OTDirecto25S pic.twitter.com/BfoDawNKzH — David (@deikray) September 25, 2025

la gente conociendo a victor elias por ser el marido de ana guerra y no por los serrano o sjk.... brecha generacional pic.twitter.com/CP4xxNwZuo — olatz 🫧 (@remolatza) September 25, 2025

Oye vaya reacción de mierda. Entra VICTOR ELIAS la infancia de todos nosotros y reacciona como si hubiera entrado mi tía la de cuenca #OTDirecto25S pic.twitter.com/IQFFXX3sgo — σlαтz 🧊| SALVAR IVÁN (@wearemusicx) September 25, 2025

Noemí le ha presentado con emoción mostrando con ternura su relación con el artista y su cercanía con la exconcursante Ana Guerra: "Es que es mi yerno", ha comentado entre risas.

Han sido muchos los que han aplaudido su gran carrera musical y otros tantos que desconocían esta faceta los que le han descubierto.

Me hace gracia que a Víctor Elías se le recuerde tanto por Los Serrano y no por el pedazo de pianista y productor musical que es — Minerva 🫧💜💙 (@Minerva2344) September 25, 2025

Víctor Elías me parece una muy buena visita, el tío ha tocado para media industria musical, ha sido director artístico de algunas de galas musicales más importantes de aquí y de extra sabe lo que es hacerse famoso de un día para otro por el boom de los Serrano.#OTDirecto25S — @psicofriki (@psicofrikiplus) September 25, 2025

La clase de Víctor Elías me parece un regalazo. Una pasada en general. Ojalá hayan más. #OTDirecto25S — ✨MissOT✨ (@CafTV_) September 25, 2025

Una clase que los concursantes han aprovechado al máximo para comenzar con sus dotes en composición.