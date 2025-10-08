Marta Peñate y Tony Spina se dan el 'sí quiero' en Honduras: "he encontrado de verdad la compañera de mi vida"

Después del increible reencuentro que nos dieron la semana pasada, el deseo de Marta por fin se ha hecho realidad. Oficialmente Marta Peñate y Tony Espina son marido y mujer, y tal y como ella pidió, se han dado el "sí quiero" en Honduras en una playa de ensueño y en directo.

Como todos sabemos, el pasado jueves, Marta Peñate viajó a Honduras como ganadora de la primera edición de Supervivientes All Stars para anunciar la unificación de los grupos en la nueva Playa Leyenda. Pero su regreso fue mucho más que una visita protocolaria: durante su reencuentro con Tony Spina, pidió a Jorge Javier Vázquez su deseo de casarse en los Cayos Cochinos: "Tú sabes que siempre decimos que somos nuestra prioridad, pero con las cosas que nos pasan siempre, intento atrasar algo que sé que a ti te hace ilusión. Es verdad que por intentar conseguir la meta que yo quiero conseguir, no te doy la suficiente prioridad. Tony, mi amor, ¿quieres casarte conmigo?", preguntaba a Tony, a lo que él respondió con un sincero "sí mi amor".

Solo unos días después, ese deseo se ha hecho realidad. Durante la gala de este martes, ambos se dieron el "sí quiero" ante un alcalde local, rodeados de flores, con atuendos nupciales en blanco y con cinco de los supervivientes presentes como invitados. Marta lució un diseño asimétrico de Lady Pipa, mientras Tony optó por un conjunto blanco clásico.

"He encontrado de verdad la compañera de mi vida"

La ceremonia fue preciosa, en un enclave idílico y tal y como había pedido Marta que fuese. Un momento muy comentado por los espectadores fue la entrada de la novia bajo la canción de Gloria Camila interpretando la canción 'Como una ola', de su madre Rocío Jurado. Tras ello, el alcalde tomó la palabra para recordar el valor del compromiso: "El matrimonio es una promesa de caminar juntos con la mirada hacia el futuro y el corazón en el presente. Es el compromiso de compartir no solo los momentos de calma sino también de las tormentas. Habéis vivido el amor a la vista de todos y ahora es el momento de demostrar el amor verdadero".

Llegaba así el momento más bonito y esperado de la ceremonia: el intercambio de votos. Tony Spina expresó su emoción con unas palabras dedicadas a su ya esposa: "He encontrado de verdad la compañera de mi vida. Tiene lo más importante, que es que la admiro, la amo con locura. No necesito nada más".

Por su parte, Marta se mostró muy emocionada al explicar las razones que la llevaron a casarse en el programa: "He mentido un poco, he dicho que es por el dinero, pero es por otras cosas. Estoy en proceso muy costoso, el tema del embarazo y demás, me enfoco mucho en eso y no tengo tiempo. No quiero que salga mal eso por sentir nervios por una boda. Yo sé que a él le hacía mucha ilusión. Sé que es el amor de mi vida y me quiero casar con él. Nunca supe lo que era el amor hasta que te conocí, y por eso dije: 'lo hacemos de locura aquí en Honduras'". Tony añadió entre lágrimas: "Estoy tan enamorado y sé que va a ser para siempre, te he elegido como compañera de vida".

Los recién casados intercambiaron los anillos y sellaron su unión con un beso entre los aplausos y lágrimas de sus compañeros.

La celebración, sin embargo, no estuvo exenta de polémica. Oriana Marzoli, ex pareja de Tony envió un mensaje irónico: "Os deseo una vida llena de amistades, de gimnasio y de cosas que hacer para que no tengáis que estar criticando al resto de los mortales en directo".

Marta no tardó en responder: "Me da pena que en un día como hoy tengas que mandar un mensaje de reventada y envidiosa porque ya puedes tener un expositor de anillos en tu casa, que ninguno se ha casado contigo".