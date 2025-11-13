Sandra Barneda sin palabras en la primera hoguera de 'La isla de las tentaciones': "No sé ni por dónde empezar"

La nueva edición de 'La isla de las tentaciones' ha arrancado con todo tipo de emociones, infidelidades y primeros amagos de abandono. La primera hoguera que se ha celebrado esta edición ha sido la de las chicas. Las novias se han enfrentado a la tablet para ver cómo sus parejas interactúan con las solteras en la otra villa, mientras que los chicos lo harán en el próximo episodio.

No se ha cumplido la semana cuando Claudia, pareja de Gilbert, caía en la tentación dando rienda suelta a su atracción con Gerard, 'tentador VIP' de la pasada temporada. La escena, llena de besos con lengüetazo incluido en el jacuzzi de República Dominicana. Sin embargo, en la hoguera Claudia se quedó "en shock" al ver en la tablet una versión "irreconocible" de Gilbert.

Mientras, Helena veía durante el visionado de su amiga unas primeras imágenes de su novio en el jacuzzi de los chicos, y pronto vería "más imágenes" de Rodri "tonteando" con la tentación.

El momento más duro lo vivió Almudena. Tras 11 años de relación, se mostró visiblemente preocupada por la conducta de su novio, Darío, y confesó: "No me encuentro bien. ¿Qué hago yo aquí? ¿Por qué lo hace?". La joven temió perderlo todo "por un calentón". La incertidumbre sobre los límites de su pareja la llevó a plantearse abandonar el reality: "Me quiero ir, Sandra. No aguanto todo esto. Te juro que me está rompiendo el alma… No quiero perderlo, no quiero porque no estoy preparada para una vida sin él". "Confío cien por cien en él. He confiado siempre, no voy a dejar de hacerlo ahora", decía sobre su relación.

La espontaneidad de Sandra se mostró en estado puro tras ver las imágenes donde Juanpi, jugando entre risas e ironía, desvelaba que durante alguna de sus relaciones ha sido infiel y reconoció haberse sentido atraído por su suegra. Además la criticó abiertamente: "Es una chica que me cansa mucho porque es muy insegura, nunca le he dado motivos para desconfiar y siempre está celosa… Es un poco rara". Entonces Sandra estalló: "¡Puede dejar de reírse de mí! ¡Eres un desgraciado! ¡Va a hablar así de mí y de mi familia!", y continuó: "¡De mi coño te vas a reír cuando me veas disfrutando! ¡Es que, ¿qué hace? Tiene el corazón podrido".

"No sé ni por dónde empezar", decía Barneda tras el discurso de Sandra. "Ni yo tampoco", respondía ella.

Recitar todos estos insultos, Sandra Barneda diciendo "no sé ni por dónde empezar " y que ella termine con un "ni yo tampoco." cuando ha soltado perla tras perla es que es puro cine esto no puedo parar de verlo JAJSJAJAJAJA #LaIslaDeLasTentaciones6

La nueva pareja llega a la isla

La hoguera no solo evidenció conflictos y celos, sino también la entrada de nuevas parejas que se pondrán a prueba. Álvaro Rubio y Mayeli, ambos exconcursantes de ediciones anteriores, se unieron al grupo como sustitutos de Nieves y Lorenzo, expulsados por incumplir las normas.

"Vengo a vivir la experiencia con Mayeli, a ponerme a prueba yo también. Esto es duro así que os deseo suerte", afirmó Álvaro, anticipando más tensión en la villa.

El avance del próximo progrmaa

JuanPi comenzaba a ver las imágenes de su pareja, pero ahí terminaba el programa. Sin embargo, el avance siempre deja entrever nuevas reacciones, infidelidades, carreras de los concursantes al puro estilo Montoya y hasta el próximo lunes no se conocerán las novedades de las parejas y sus tentadores.