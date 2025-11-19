La Academia de Operación Triunfo 2025 ha recibido la visita de Lucas Curotto, quinto finalista de la edición 2023 – que tuvo como ganadora a Naiara –, quien compartió con los alumnos una de las charlas más sinceras que se recuerdan en el programa. El uruguayo habló sin filtros sobre las dificultades que encontró al abandonar el formato, desde el impacto emocional hasta los ambientes nocivos que rodean a la industria.

Su paso por la Academia le trajo momentos únicos una vez fuera, la exposición, el ser reconocido, conocer a gente "maravillosa", pero también "el choque de realidad" con su gente, con el móvil y con el formato visto desde fuera.

El cantante quiso recalcar la importancia de la salud mental. Contó que él mismo evitó pedir ayuda profesional durante meses y "entró en un bucle" por no ir al psicólogo "durante muchísimo tiempo" y terminó echándose "mucha tierra encima", llegando incluso a analizar obsesivamente su paso por el concurso y cambiar su visión sobre su experiencia dentro de la Academia. "El concurso que pasa aquí dentro ya pasó, no se machaquen", aconseja a los triunfitos.

Lucas les ha recordado que son muchas las personas que han pasado por el formato, y que el camino, los tiempos y el crecimiento de cada artista es diferente: "Es difícil ser Aitana, ¿cuántos concursantes hay y no nos acordamos de los nombres?".

Un camino lleno de reinicios

La conversación derivó también en uno de los episodios más mediáticos de su vida tras OT: su regreso temporal al trabajo como camarero. El artista detalló que, tras publicar su disco y emprender una gira "a ganancia cero", continuó gastando más de lo que podía asumir. Asegura que, sin darse cuenta, su vida "muy demandante" le llevó a perder el control económico, hasta que comprendió que debía pausar su carrera y abandonar su discográfica. "Y para casa de nuevo. Y ahí empieza la carrera de fondo de muchos que estamos fuera. Me vi en la obligación de buscarme un trabajo para pagar el proyecto", explicó, reconociendo que aceptar esa realidad le costó, aunque fue un "cachetazo" necesario.

La exposición mediática no ayudó, cuando se difundieron las imágenes sirviendo mesas, parte del público lo interpretó "como un fracaso". Sin embargo, numerosos artistas salieron a defenderle, algo que él agradece porque permitió visibilizar una situación común entre jóvenes músicos emergentes. "Vivir de la música es complicadísimo", sentencia.

Curotto explicó que lo vivió con naturalidad pese a las reacciones externas. "Puedes comer de tu proyecto o no y te tienes que buscar la vida de otras formas. Que eso también cuesta después de vivir todo esto", recordó. Para él, lo sucedido no supone una humillación, porque, como señaló, "fracasar es rendirse".

Pese a las dificultades, Curotto se mostró optimista. Actualmente trabaja en una orquesta y pasó "todo el verano encima de un escenario sin parar", con actuaciones diarias que, según cuenta, se parecían a una gira real.

El artista ha transmitido la importancia de estar centrado en su proyecto y procurar estar "contentos con la música que hagan".

La advertencia sobre los entornos de fiesta: Las drogas

Lucas recordó que, al salir de OT, muchos artistas comienzan a recibir invitaciones a eventos, fiestas y cumpleaños de personas que apenas conocen, se encontrarán con ambientes donde "está la droga". Lucas subrayó que este es un aspecto del que "hay que decirlo" porque forma parte de la realidad que acompaña a la exposición mediática y al ritmo frenético de la industria musical.

"Te empiezas a mover en entornos complicados", decía, "Sed muy conscientes y priorizar. Lo más complicado es no perder el foco en el proyecto y en la música", insistió ante los presentes, entre ellos Noemí Galera y Vic Mirallas.