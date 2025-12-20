Qué hacer si pierdes un décimo antes del sorteo de la Lotería de Navidad: guía para no perder tu oportunidad

A pocos días del sorteo de la Lotería de Navidad, muchos participantes temen perder su décimo antes del gran día, un día que tiene mucha historia. Aunque pueda parecer que la suerte se escapa, hay medidas que puedes tomar para minimizar riesgos y, en algunos casos, recuperar tu derecho a cobrar un premio.

LOTERÍA DE NAVIDAD El Sorteo de la Lotería de Navidad se celebra en España cada 22 de diciembre en el Teatro Real de Madrid, donde los niños de la Escuela de San Ildefonso cantan los números y premios durante el sorteo. Es una tradición muy popular en la que millones de personas participan con la esperanza de ganar "El Gordo" o parte del famoso premio mediante participaciones. Este sorteo es conocido por repartir grandes cantidades de dinero y por su carácter social, ya que muchas personas compran décimos juntos. Leer más

Lo primero que debes tener en cuenta es si el décimo estaba en tu poder o lo compartías con alguien más. En ambos casos, es fundamental recopilar cualquier prueba de compra, ya sean tickets de pago, recibos, fotos del décimo, mensajes de confirmación de la compra online o transferencias realizadas entre amigos o familiares.

Si perdiste el décimo comprado en una administración física, lo recomendable es acudir a la misma administración y explicar la situación. Ellos podrán informarte sobre los procedimientos de reclamación y registrar tu denuncia. Aunque no siempre garantiza recuperar el billete, tener constancia oficial de la compra puede ser útil en caso de que se encuentre el décimo o si surge alguna disputa.

En el caso de décimos comprados por Internet, es mucho más sencillo. Las plataformas oficiales registran la compra y asignan un número al usuario. Si pierdes el correo de confirmación, normalmente puedes acceder a tu cuenta para recuperar el justificante que acredita tu propiedad del número. Esto es especialmente útil si resulta premiado, ya que los premios se abonan automáticamente a la cuenta vinculada.

Atención al compartir un premio

Si el décimo estaba compartido con otras personas, es recomendable tener un acuerdo claro sobre la propiedad de los premios, aunque sea de forma informal. Guardar conversaciones, transferencias o capturas de pantalla puede evitar conflictos si el número resulta ganador.

Y si aparece el décimo...

En caso de que el décimo perdido aparezca antes del sorteo, revisa que esté en buen estado antes de presentarlo para cobrarlo. Si está deteriorado, te explicamos qué puedes hacer para no perder el premio.

Mantener la calma, recopilar evidencias y acudir a la administración o a la plataforma de compra son las mejores estrategias para asegurarte de que tu número siga siendo válido y no perder tu derecho al premio.