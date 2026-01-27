El "calvario" de Isa Pantoja y el "regalo" de Mar Flores: así fue el polémico estreno de 'DecoMasters'

El estreno de DecoMasters en La 1 de TVE ha aterrizado en la parrilla televisiva con fuerza, transformando el prime time del lunes en un despliegue de serrín, pintura y, sobre todo, una carga emocional que pocos esperaban de un formato de decoración. Tras un retraso forzado por la actualidad informativa de la semana anterior, el programa conducido por Patricia Montero debutó finalmente este 26 de enero de 2024, posicionándose no solo como un concurso de reformas, sino como el escenario de una de las reconciliaciones familiares más mediáticas de los últimos tiempos.

La atención de la noche se centró inevitablemente en la pareja formada por Mar Flores y su hijo, Carlo Costanzia. Tras meses marcados por titulares cruzados y una relación que muchos calificaban de distante, el programa sirvió de catalizador para un acercamiento real frente a las cámaras. Mar Flores, visiblemente emocionada, no dudó en calificar la experiencia como un "regalo de la vida" que le ha permitido recuperar el tiempo perdido con su primogénito. Por su parte, Carlo sorprendió con una actitud protectora y cómplice, llegando a bromear sobre la jerarquía del equipo con un rotundo "ella manda, yo decoro". Lejos de la tensión que algunos vaticinaban, ambos demostraron ser el tándem más equilibrado de la edición, evitando los conflictos que sí salpicaron a otros equipos y confesando que el rodaje ha tenido un componente "sanador" tras las polémicas familiares del pasado año.

El desarrollo de la gala no estuvo exento de dramatismo. Mientras Mar y Carlo fluían entre maderas y planos, el resto de los concursantes vivía un auténtico calvario logístico. La primera prueba consistió en reformar el salón de una mujer viuda, un reto que desbordó a Isa Pantoja, quien rompió a llorar ante el agobio de un fallo con el papel pintado y la presión del tiempo. El jurado, compuesto por los implacables Lorenzo Castillo y Marta Riopérez, junto al invitado Jaime Hayón, no tuvo piedad con los errores técnicos, aunque el estreno terminó con un giro amable: a pesar de los fallos de presupuesto de casi todos los equipos, se decidió que en esta primera entrega no habría expulsión, salvando "in extremis" a las parejas formadas por Antonia Dell'Atte y María Zurita, y a la de Isa Pantoja y Asraf Beno.

La respuesta en las redes sociales fue inmediata y dividida. En plataformas como X (antes Twitter), el hashtag del programa se convirtió en tendencia nacional, aunque el sentimiento del público fue agridulce. Por un lado, se alabó el casting "potente" y la factura visual del programa, con usuarios bromeando sobre sus ganas repentinas de comprar herramientas de bricolaje. Sin embargo, la gran crítica unánime fue el horario de emisión. Muchos espectadores expresaron su frustración por el inicio tardío del espacio —pasadas las 23:15 horas, tras La Revuelta— y su excesiva duración, que se prolongó hasta casi las dos de la madrugada, dificultando el seguimiento de un programa que se vende como "blanco y familiar".

Aceptable dato de audiencia en su estreno.

En cuanto a las cifras de audiencia, DecoMasters firmó un estreno sólido pero condicionado por su franja horaria. En su estreno este lunes 26 de enero de 2024 fue de un 11,2% de cuota de pantalla, un registro que, aunque correcto, sitúa al nuevo gran formato de La 1 en una posición de resistencia frente a la dura competencia de la noche. Con una media de 752.000 espectadores, el programa logró captar la atención de más de 3 millones de espectadores únicos, confirmando que el interés visual era alto, pero que el horario fue su principal enemigo.

Aunque el programa de TVE no lideró el día en términos globales, sí consiguió imponerse por la mínima a la serie de Antena 3, Renacer, que se quedó en un 10,9%. El ganador de la noche fue Telecinco y su programa Casados a primera vista, uno de los grandes éxitos de la cadena esta temporada marcando un buen 13% de share y 909.000 de espectadores. La 1 logró atraer a un público más joven y digital, pero la falta de una expulsión en este primer programa (donde parejas como la de Samantha y Colate Vallejo-Nágera estuvieron en la cuerda floja) dejó a parte de la audiencia con una sensación de "falta de riesgo".

En resumen, DecoMasters ha cumplido en su estreno al atraer a los curiosos del corazón y el interiorismo, pero su futuro dependerá de si TVE decide proteger el formato con un horario más racional o si el magnetismo de la familia Flores-Costanzia es suficiente para mantener a los espectadores despiertos hasta la madrugada.