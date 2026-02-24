Lara Álvarez salta por sorpresa a Antena 3: este será su inesperado proyecto

La confirmación de Lara Álvarez como el fichaje estrella de la nueva edición de 'El Desafío' en Antena 3 no es solo una incorporación de peso para el formato de 7 y Acción, sino que supone la culminación de un periplo profesional cargado de incertidumbres. Fuentes cercanas a la productora aseguran que la presentadora asturiana busca en este programa el "espaldarazo definitivo" para recuperar su estatus de primera línea, enfrentándose a un formato donde la exigencia física y mental será máxima, alejándose por fin del rol de conductora para convertirse en la gran protagonista de las pruebas.

Este anuncio llega en un momento crítico y tras un año de altibajos que comenzó con su sonada salida de Mediaset. Tras casi una década siendo el rostro de la aventura desde Honduras en Supervivientes, Lara Álvarez decidió cerrar su etapa en Fuencarral en busca de proyectos que le permitieran una mayor evolución profesional y, sobre todo, una conciliación que la cadena privada no parecía ofrecerle en aquel momento.

Su salida se interpretó como una apuesta arriesgada, un "salto al vacío" que la llevó directamente a las puertas de Televisión Española. Sin embargo, su paso por el ente público ha sido calificado por la crítica especializada y por los datos de audiencia como "decepcionante". El formato que lideró en la televisión estatal no logró conectar con el público, quedando relegado a cifras muy alejadas de las expectativas que genera un nombre de su calibre, lo que precipitó su salida prematura de la cadena pública en busca de horizontes más competitivos.

Ahora, la llegada de Lara Álvarez a Atresmedia no será un camino en solitario, ya que compartirá plató con un elenco de concursantes que promete dar mucho que hablar. Según fuentes internas de la cadena, la asturiana se medirá en fuerza y destreza contra nombres de perfil mediático muy alto, conformando un grupo diverso que garantiza el espectáculo en el prime time: la cantante Melody, el actor y director Miguel Ángel Muñoz, la influencer Violeta Mangriñán, el exfutbolista Joan Capdevila, la empresaria Amelia Bono, el cómico Raúl Gómez (conocido como 'Maratón Man') y el actor Canco Rodríguez, son algunos de los nombres que suenan para ser sus compañeros.

Con esta incorporación, Lara cierra un círculo que comenzó con su adiós a la palapa y que ahora la sitúa en el centro del ring de la televisión líder en España, con la presión añadida de tener que demostrar que su magnetismo ante la cámara sigue intacto a pesar de los recientes tropiezos en la programación nacional.

La expectación es máxima, pues se espera que la presentadora aporte no solo su capacidad competitiva, sino también ese carisma que la convirtió en la favorita de la audiencia durante años. Con el fichaje de Lara Álvarez, 'El Desafío' no solo gana una concursante con un perfil físico envidiable, sino que se anota el tanto de rescatar a una de las figuras más queridas de la pequeña pantalla que, tras un paso gris por TVE, busca su redención en la cadena de San Sebastián de los Reyes.